Bị chém chết vì can ngăn hai cha con đánh nhau

Thấy hai cha con xô xát, người hàng xóm đứng ra can ngăn. Đứa con quay dao sang 'xử lý' người hòa giải.

Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Cường (sinh năm 1986, thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về hành vi giết người với nạn nhân là hàng xóm Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1984).

Một nhân chứng kể lại, khi nghe tiếng la lớn, anh vội chạy lại thì thấy Cường cầm dao vung nhiều nhát xối xả vào người Tú. Nạn nhân đã đổ gục xuống, Cường trong bộ dạng hung hăng còn ngồi đè lên người, sau đó mới đi vào đóng cửa cố thủ trong nhà, trên tay vẫn lăm lăm con dao nên không ai dám lại gần.

Anh Ngô Văn Chiến (công an viên thôn 7) cho biết: “Lúc tôi đến hiện trường, nhà Cường đóng cửa và tắt điện. Nhìn qua khe cửa, thấy hắn ở bên trong tay vẫn cầm hung khí. Cậu ta đồng ý mở cửa khi tôi yêu cầu và nói: 'Riêng chú thì cháu cho vào xem, còn đứa nào vào tao chém chết''.

Thấy nạn nhân nằm bất động dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương và máu chảy loang lổ dưới nền nhà, anh Chiến khuyên: "Cháu để người dân đưa Tú đi cấp cứu, chứ để anh ấy chết là cháu đi tù cả đời". Hắn sau đó mới đồng ý. Lựa lúc người dân tập trung đưa nạn nhân ra ngoài, Cường lẻn ra khỏi nhà trốn biệt, nhưng đã bị bắt ngay trong đêm khi đang ẩn náu trong rẫy cà phê, cách hiện trường khoảng 200m.

Hiện trường xảy ra vụ án kinh hoàng.

Nạn nhân sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an huyện Đắc Song có sự phối hợp của Công an tỉnh Đắk Nông có mặt tại hiện trường, kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào thân thể dẫn đến tử vong.

Mẹ anh Tú kể lại, ngày 8/12, khoảng nửa tiếng trước khi sự việc xảy ra, bố của Cường qua nhà anh Tú chơi, mặt còn đỏ gay và hơi thở còn nồng mùi rượu đã uống từ trước. Mẹ con nạn nhân cùng ngồi uống nước tiếp chuyện, một lát sau Cường cũng theo sang, hỏi xin một điếu thuốc lá để hút, lại hỏi mượn bật lửa nhưng Tú lắc đầu không có. Quay sang cha mình hỏi mượn, Cường lại bị cha trả lời: “Tao không dây dưa gì với mày”.

Mọi người đều biết cha con Cường vốn có nhiều hiềm khích, vài lần còn đánh nhau. Lần này đứa con nổi nóng, thể hiện thái độ tức giận bằng cách xé điếu thuốc vứt giữa nhà, lại tiếp tục quậy phá làm vỡ ti vi nhà hàng xóm.

Thấy con hỗn xược trước mặt xóm giềng nên ông bố đã quát tháo. Cường cũng không thua kém chửi lại cha mình. Hai cha con đôi co túm áo sắp sửa đánh nhau thì Tú ở đó chạy lại can ngăn.

“Nhìn thấy Cường hỗn láo với cha, con tôi vào can ngăn cũng bị nó mắng chửi nên mới cầm cán chổi đánh vào người nó. Không ngờ nó rút con dao thủ sẵn ngang thắt lưng, thách thức: 'Thằng Tú thích thì tao chiều'. Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, tôi cùng một số người hàng xóm ra can ngăn, khuyên nhủ thì Cường bỏ về nhà. Nhưng con tôi lại cay cú vì lời thách thức nên đã xuống bếp lấy cây củi chạy sang rồi xảy ra sự việc đau lòng”, mẹ nạn nhân cho hay.

Nạn nhân Tú sống với cha mẹ, bản tính vốn hiền lành chăm chỉ, sau khi xuất ngũ đã lập gia đình. Người vợ trẻ đang mang bầu đứa con đầu lòng mới được 7 tháng.

Ông Đoàn Xuân Viên, Trưởng Công an xã Nam Bình cho biết, Cường là con trai độc nhất trong gia đình, từ nhỏ đã được nuông chiều nên lớn lên thành hư hỏng. Cường làm nghề lao động tự do, lang thang kiếm việc nhiều nơi, có thời gian về Bình Phước sinh sống, sau không đủ tiền lại quay về Đắk Nông ăn bám cha mẹ.

Từ chỗ thiếu thốn tiền tiêu xài nên sinh thói ăn trộm vặt, hắn từng bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Khi quay về địa phương, hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, thường hay quậy phá xóm làng. Người dân thôn 7 thường phản ánh, mỗi khi có va chạm xảy ra, Cường vẫn lấy cái mác tù để lên mặt thách thức xóm giềng. Bản tính hắn hung tợn và lì lợm, không ai dám đụng đến.

Cha mẹ Cường đau lòng cho biết: "Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng thằng con tôi lại gây tội ác tày đình. Trước đây vài tháng hai đứa nó cũng xảy ra xô xát, nhưng sau đó thằng Cường sang xin lỗi nên hai bên giảng hòa. Nào ngờ chỉ vì một xích mích nhỏ mà cả hai đứa không chịu nhường nhịn, lao vào choảng nhau đến mất mạng. Con gây tội, vợ chồng tôi cảm thấy xấu hổ với bà con láng giềng”.

