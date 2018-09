Bị cả nhà bạn gái còng tay, đánh gãy chân

'Bà mẹ dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào người, cậu con trai cầm ghế còn ông bố dùng cây xà beng đánh gẫy chân tôi", thanh niên 23 tuổi tố.

Toàn nằm bệnh viện với một chân gãy ở phần cẳng chân. Đầu vẫn còn sưng nhiều chỗ. Ảnh: Thiên Chương

Sáng 22/4, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Trần Minh Toàn, 23 tuổi ở Xuân Lộc, Đồng Nai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hai cổ tay bị có vết trầy, mặt trước của hai cẳng chân có hai vết thương chảy máu, eo phải và phần dưới nách trái có vết bầm, chân phải bị gãy.

Nằm điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Toàn kể, anh và bạn gái quen nhau cách đây hai tháng. "Cô ấy 17 tuổi, đang học lớp 11. Trong một lần đi đám cưới chúng tôi gặp nhau rồi từ đó nhắn tin qua lại và có nhiều lần đi chơi chung cả đám bạn. Gia đình của tôi ai cũng biết tôi và em ấy quen nhau. Bỗng dưng đến ngày 19/4 thì xảy ra chuyện", Toàn nói.

Theo nam thanh niên này, chiều đó, bạn gái ghé tiệm chụp ảnh của mình chơi thì anh trai của cô này xuất hiện gọi em gái về. Người anh này với Toàn cũng đã quen biết nhau trước đó. "Đến khoảng 22h30, anh ấy nhắn tin bảo tôi qua nhà gấp. Tưởng gia đình bạn gái gọi đến hỏi chuyện chúng tôi quen nhau nên tôi đến, song vừa vào nhà thì mẹ của bạn gái tôi cho rằng tôi hại đời con gái bà nên ôm tôi lại còn ông anh trai thì dùng còng số 8 còng tay tôi lại", Toàn kể.

Phần lưng bị đánh đấm bầm tím. Ảnh: Thiên Chương

Bệnh nhân cho biết, sau đó người anh trai dùng hai chén gốm đập lên đầu còn bà mẹ thì dùng dây nịt và một khúc gỗ đánh vào tai, thân, hai đầu gối của mình. "Tôi đau quá, la to lên. Hàng xóm có người nghe được nên đưa mẹ tôi đến. Tuy nhiên khi bà vừa đến thì cũng là lúc bố của bạn gái tôi về. Ông ta xô mẹ tôi ra, đóng cửa nhà lại, lôi tôi vào phòng trong và xông vào đánh tôi".

Theo lời kể của Toàn, anh tưởng mình không thể sống nổi bởi cả 3 người trong nhà cùng tấn công anh. Cậu con trai cầm ghế còn ông bố dùng cây xà beng đánh vào chân. "Tay bị còng, tôi chỉ còn cách nằm ngửa, đưa tay ra đỡ. Thấy cha bạn gái phang xà beng đánh, tôi giơ hai chân lên đỡ thì nghe cái 'rụp'. Quá đau đớn vì gãy chân, tôi tiếp tục kêu la nhưng ông vẫn không tha", anh này nói.

Theo báo Pháp luật TP HCM, mẹ của Toàn cho biết, khi bà hay tin chạy đến nơi thì thấy con trai bị còng tay, máu chảy ướt áo. Gia đình nữ sinh đã kéo lê Toàn vào phòng, mặc bà van xin họ vẫn đánh, đá vào mặt. Biết không thể van xin được những người trong gia đình cô gái, bà chạy ra ngoài đường kêu cứu.

"Nhiều người dân chạy đến nhưng không dám xông vào vì trên tay của những người trong gia đình này cầm hung khí. Công an xã đã phải nhảy tường rào vào bên trong, đỡ cú ném bình ắcquy của cha cô gái vào Toàn nên anh công an viên bị thương ở bả vai. Công an huyện xuất hiện mới giải cứu được Toàn", người mẹ nói.

Hiện, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cha cô gái để điều tra về hành vi đánh, bắt người và sử dụng còng số 8. Công an cũng đã thu giữ hung khí gây án cùng chiếc còng số 8 mà anh của nữ sinh đã còng tay anh Toàn.

Vết trầy được cho là do chiếc còng gây nên. Ảnh: Thiên Chương

Trên giường bệnh, sau 3 ngày bị đánh, Toàn cho biết đầu vẫn còn bị đau nhức và chưa thể ngồi dậy được. Các vết thương ở cẳng chân, cổ tay và nhiều vết thương trên người bắt đầu bầm đen. Theo các bác sĩ, đầu bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng.

Toàn cho biết, dù bạn gái còn đi học nhưng đã 17 tuổi. "Tôi không nghĩ bạn gái tôi tố tôi vì cô ấy rất thương tôi. Tôi không làm gì phạm pháp. Chúng tôi yêu nhau đàng hoàng minh bạch. Lúc tôi bị đánh bạn tôi có ở đó. Cô ấy vừa khóc vừa van xin đừng đánh tôi nữa", thanh niên này nói.

Thiên Chương