Bị bắt vì tự ăn trộm xe của mình

Ngày 19/4, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1987) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/3, Toàn điều khiển xe ôtô vượt đèn đỏ ở phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên). Sau đó, Toàn bị tổ Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra, Toàn đã không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ xe.

Sau đó, chiếc ôtô nói trên được đưa đến bãi trông giữ xe vi phạm ở bến xe khách Khai Quang. Tài xế Toàn cũng được hẹn ngày 1/4 đến trụ sở Công an TP Vĩnh Yên để giải quyết. Khoảng 7h20 ngày 25/3, Toàn tự ý đến bến xe Khai Quang và lấy xe về sử dụng. Khi phát hiện mất xe, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng bến xe đã đến công an trình báo.

Đến 15h cùng ngày, lái xe đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội cũng như giao nộp xe ôtô cho cơ quan điều tra. Để làm rõ hành vi sai phạm của lái xe, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Toàn để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Pháp Luật Việt Nam