Bị bắt vì trộm xe tải mà không biết lái

Sau khi đột nhập nhà kho lấy trộm xe tải, do không biết điểu khiển nên 2 kẻ trộm phải đề lại 3-4 lần khiến chủ nhà phát hiện.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) quyết định tạm giữ hình sự 2 tên đạo chích Ngô Nhật An (sinh năm 1997, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) cùng Lê Minh Hải (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h ngày 24/5, An và Hải đến khu vực cơ sở sản xuất ống cống Hữu Dư (ở ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ) thì phát hiện nơi đây đóng cửa, không có bảo vệ trực gác bên ngoài. Nhìn qua khe hở, An và Hải thấy có chiếc xe tải đời mới đậu bên trong nên nảy sinh ý định trộm xe đem đi bán.

Khi dùng chìa khóa vạn năng mở cánh cổng, 2 tên trộm leo lên chiếc xe tải do chị Trần Thị Thúy Vân (ngụ ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM) làm chủ. Một tên trộm đề máy, gài số để chạy ra ngoài tẩu thoát.

Thế nhưng, 2 tên trộm không biết cách điều khiển loại xe này nên loay hoay mãi mà xe vẫn bị tắt máy. Chúng phải đề xe lại 3 - 4 lần nên chủ nhà phát hiện vụ trộm xe liền gọi điện thoại báo công an. Lúc 2 tên trộm còn đang mướt mồ hôi trên xe thì bị người dân và công an ập vào tóm gọn.

