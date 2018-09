Bị bắt cóc vì khoe có đồng đen tiền tỷ

Bà Ly bị nhóm Phong bắt cóc, hăm doạ sẽ mổ bụng nếu không bán cục đồng đen mà bà đã khoe trước đó.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam nhóm 7 người do Phan Thanh Phong (55 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Chiếc xe mà Phong thuê để bắt cóc bà Ly.

Theo điều tra, năm 2011, Phong quen với bà Ly (53 tuổi) ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trong một lần hàn huyên, bà Ly khoe với Phong đang có cục đồng đen nặng 3,9 kg, cần tìm người bán với giá 1 tỷ đồng.

Tin lời, Phong cùng vợ và em ruột tìm mối bán viên "đá trời" với giá 2 tỷ đồng. Khi có người mua, ông này nhiều lần xuống Cà Mau nói bà Ly nhưng bà này luôn khất. Bực tức vì tốn nhiều chi phí đi lại, Phong bàn với đồng phạm bắt cóc bà Ly, ép phải đưa ra cục đồng đen.

Ngày 24/3, bà Ly đến nơi hẹn với Phong tại một quán cà phê ở Tân Xuyên, TP Cà Mau, thì bị nhóm Phong bắt lên ôtô đưa về An Giang. Tại đây, họ dọa người đàn bà nếu không bán đồng đen sẽ bị mổ bụng, đưa xác qua Camphuchia. Sợ hãi, bà Ly kêu Phong đưa về nhà để nói gia đình mang đồng đen ra bán.

Nhiều ngày sau, khi Phong chở bà Ly về lấy “hàng” thì bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ. Chính quyền địa phương cho biết, nhà bà Ly rất nghèo. Khi nạn nhân mất tích gia đình bà đã trình báo công an.

