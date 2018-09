Bí ẩn spa chỉ tiếp khách nam nói đúng mật khẩu

Trưng bảng hiệu là spa chăm sóc da nhưng tụ điểm này chỉ tiếp khách nam. Đội ngũ chân dài ở sẵn sàng chiều khách 'tới Z' khi họ nói đúng mật hiệu.

Công an quận 7, TP HCM cho biết, vừa xóa sổ ổ mại dâm núp bóng là tiệm spa chăm sóc da Kim (số 62 đường Nguyễn Khiêm Ích, khu phố 3, phường Tân Kiểng, quận 7).

Bước đầu, công an tạm giữ hình sự 2 người là đồng chủ tiệm spa chăm sóc da Kim gồm: Văn Thị Mỹ Thuận (sinh năm 1984, trú tỉnh Long An) và Hoàng Văn Lý (sinh năm 1976, trú TP Hà Nội, tạm trú ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) để xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Lý và Thuận - đồng chủ tiệm spa chăm sóc da Kim, tại cơ quan công an.

Ngoài ra, công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với 12 người, là nữ tiếp viên của spa nói trên, vì có hoạt động mua bán dâm cho khách. Đồng thời, công an có thông báo về địa phương của họ để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Trước đó, 20h ngày 4/8 trinh sát công an quận 7 bất ngờ ập vào kiểm tra đối với spa chăm sóc da Kim. Tại 3 phòng, công an bắt quả tang 3 cặp nam - nữ có hành vi mua bán dâm. Từ khai báo của những người có liên quan, công an bắt giữ Lý và Thuận, là 2 người có vai trò chủ tiệm. Đồng thời, công an mời 3 khách nam mua dâm và 12 nữ tiếp viên của spa Kim về trụ sở làm việc.

Đội ngũ chân dài tại tiệm spa chỉ tiếp khách nam và chiều họ "tới z", khi nói đúng mật hiệu quy định.

Quá trình điều tra công an xác định, Lý và Thuận thuê nhà số 62 đường Nguyễn Khiêm Ích với giá 1.200 USD một tháng để ở tiệm spa chăm sóc da Kim từ tháng 4 đến nay. Trưng bảng hiệu là tiệm spa chăm sóc da nhưng nơi này chỉ tiếp khách nam.

Theo đó khách vào phải mua vé 200.000 đồng một lần rồi được nữ tiếp viên đưa lên phòng massage kích dục. Quy định tại tụ điểm này, phải là khách quen và nói đúng mật hiệu là tên của 1 trong 2 người là chủ tiệm, tức Lý hoặc Thuận, thì nữ tiếp viên mới được bán dâm tại chỗ.

Giá bán dâm mà Lý và Thuận quy định là 1,5 triệu đồng một lượt. Trong đó chân dài hưởng một triệu đồng và 500.000 đồng còn lại là chi hoa hồng cho Lý và Thuận.

Cơ sở này nuôi tại tiệm 12 nữ tiếp viên, từ 20 đến 25 tuổi và chủ tiệm vẫn chi trả lương cứng từ 1-3 triệu đồng một người mỗi tháng. Tụ điểm này hoạt động từ 10h sáng đến tận khuya và khách ra vào khá đông.

Theo An Ninh Thủ Đô