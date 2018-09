Bí ẩn phía sau xác thiếu nữ bị phá hủy khuôn mặt

Thi thể một cô gái trẻ bị thả trôi sông được phát hiện, trên người không mảnh vải che thân, cơ thể nhiều thương tích, da mặt bị lóc ra.

Rạng sáng 5/6/2009, ông Huỳnh Thanh Tùng, chủ ghe ở bến sông thuộc phường 2 (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) phát hiện có một xác người ở trong bao tải mắc vào chân vịt của ghe. Ngay sau đó, ông Tùng liền truy hô mọi người đến và nhanh chóng báo tin này lên cơ quan công an. Khi nhận được tin báo từ người dân, Công an tỉnh Bến Tre lập tức có mặt phong tỏa hiện trường và vớt thi thể người được đựng trong bao tải lên bờ.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới, không mặc quần áo, không mang tư trang. Thi thể trong tình trạng toàn bộ vùng mặt, trán, mũi đều bị lóc hết da, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh nên không thể nhận dạng ngay được.

Đại tá Trịnh Văn Bản, trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, mọi người nhìn thấy phần da mặt của nạn nhân bị lóc hết đã cho rằng có khả năng nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy, hoặc có thể phần mặt của nạn nhân bị chân vịt cuốn làm tróc hết da. Nhưng sau khi chúng tôi khám nghiệm tử thi thì nhận thấy da mặt của nạn nhân bị lóc trước khi rơi xuống nước”.

Đại tá Bản nói tiếp: “Ngoài ra, nạn nhân bị chết không phải do ngạt nước mà bị vật cứng đập vào đầu gây chấn thương sọ não, đứt động mạch dẫn đến chết. Bên cạnh đó, trên cổ còn có nhiều vết thương do vật sắc nhọn đâm vào. Điều này chứng tỏ đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết chết rồi quăng xuống sông để phi tang”.

Để phá được vụ án này thì phải xác định được danh tính của nạn nhân. Nhưng do nạn nhân không có quần áo, cơ thể thì bị biến dạng nghiêm trọng nên các cảnh sát hình sự Phòng PC54 đã gặp không ít khó khăn để xác định nạn nhân là ai, ở đâu. Tuy nhiên, bằng các phương pháp nghiệp vụ, chỉ sau ba tiếng phát hiện ra thi thể nạn nhân, các cảnh sát hình sự Phòng PC54 đã xác định, nạn nhân là Nguyễn Thị Thúy Ngân (sinh năm 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).

Hố trong vườn nhà Nhân được tên này đào sẵn để chôn nạn nhân nhưng không thành.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ngay sau khi xác định được danh tính của nạn nhân, trực tiếp giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để nhanh chóng truy tìm được hung thủ.

Tuy nhiên, cơ quan công an một lần nữa lại vấp phải khó khăn bởi nạn nhân không sống cùng gia đình đã lâu. Thỉnh thoảng nạn nhân mới ghé về thăm nên chính gia đình cũng không biết hiện tại nạn nhân đang sống ở đâu và có quan hệ với những ai.

Tưởng chừng vụ án đi vào ngõ cụt thì cơ quan công an nhận được một thông tin quan trọng từ người bạn của nạn nhân cho biết: “Trước khi chết nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở TP Bến Tre. Từ đầu mối này, cơ quan công an tìm được ra nơi ở của nạn nhân trước khi chết. Đó là một căn nhà trọ nằm ở phường 7, TP Bến Tre. Sau khi xem hình, chủ nhà trọ xác định nạn nhân sống ở đây và ở cùng một thanh niên tên Nhân. Nhưng mấy ngày hôm nay chủ trọ cũng không thấy Nhân quay về phòng trọ”.

Đại tá Bản cho biết: “Khi chúng tôi đến phòng trọ nơi nạn nhân ở kiểm tra thì thấy bên ngoài cửa khóa, bên trong mọi đồ đạc ở đã được dọn đi. Nhưng có một điều làm chúng tôi chú ý đó là phòng trọ được dọn dẹp rất sạch sẽ, nước sơn tường còn rất mới, và màu sắc khác hoàn toàn với những phòng trọ khác. Vì vậy chúng tôi nhận định có khả năng đây chính là hiện trường nơi hung thủ gây án, nên lập tức tổ chức khám nghiệm xem hung thủ có còn để lại chút manh mối nào sau khi gây án không”.

Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng phòng trọ nơi nạn nhân ở trước khi bị giết, cơ quan công an phát hiện thấy những vết máu phun ở chân tường. Ngoài ra còn một vài vết máu khô bắn lên phía trên tường mà hung thủ vẫn chưa lau sạch.

Ngay lập tức những vết máu đó được mang đi giám định và cho kết quả trùng khớp với máu của nạn nhân. Từ chứng cứ quan trọng này, cơ quan công an xác định nghi can số một giết chết nạn nhân chính là tên Phạm Duy Nhân (sinh năm 1989, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ngay lập tức, Nhân được cơ quan công an mời lên làm việc. Bằng sự lạnh lùng của mình, Nhân vẫn chối và không thừa nhận việc giết chị Ngân.

Chỉ sau khi khám nhà, cơ quan công an thu giữ chiếc quạt và radio còn dính máu của nạn nhân. Ngoài ra ở phía sau nhà của tên Nhân cơ quan công an còn phát hiện một đống tro và nút kim loại và được giám định chính là quần áo của chị Ngân. Gần đó là một cái hố mới được đào bằng đúng kích thước huyệt để chôn người. Trước những chứng cứ không thể chối cãi tên Nhân đã phải cúi đầu nhận tội.

Hắn khai nhận, tháng 4/2008, mình và chị Ngân có quan hệ tình cảm nên đã thuê phòng trọ và sống chung ở đó như vợ chồng. Tuy nhiên, do chị Ngân trẻ trung và khá xinh đẹp, được nhiều người để ý nên Nhân thường hay ghen tuông.

Đêm ngày 2/6/2009, như mọi lần đi làm về chị Ngân và hắn trở về nhà. Trong lúc cãi nhau, Nhân đã đập vào đầu chị Ngân cho đến chết. Sau khi thấy chị Ngân đã chết, hắn mang quần áo của nạn nhân về sau vườn nhà mình để đốt.

Đồng thời, Nhân đào sẵn một cái hố nhằm đưa xác của chị Ngân về đó để phi tang. Nhưng bị bố mẹ phát hiện, hắn quay lại phòng trọ lóc hết phần da mặt, mũi, trán của nạn nhân để cơ quan công an không thể nhận dạng được, sau đó bỏ xác chị Ngân vào trong bao tải, mang ra sông quẳng xuống.

Phi tang xác của chị Ngân xong, hắn quay lại phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ. Để chắc chắn không còn một dấu tích nào, Nhân mua nước sơn và quét lại tường, rồi lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi đó.

Khoảng 14h ngày 5/6/2009, hắn nhờ một người em cô cậu nhuộm lại mái tóc, từ màu đỏ vàng sang màu đen với ý định bỏ trốn. Nhân còn mượn của một người bạn chứng minh nhân dân nhưng bị từ chối. Nhân không thể ngờ được rằng mặc dù đã che giấu tội ác của mình một cách tinh vi nhưng hắn đã bị bắt chỉ ít ngày sau khi gây án.

Ngày 2/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Phạm Duy Nhân về tội Giết người. Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, hắn vẫn quanh co chối tội. Nhưng cha mẹ ruột của Nhân đã khai nhận thành khẩn và tỏ ra ăn năn về hành vi che giấu tội phạm của mình. Tên Nhân cũng là tử tù cuối cùng của tỉnh Bến Tre bị tử hình bằng hình thức bắn súng.

