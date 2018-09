Bí ẩn những vụ tự vẫn trên núi Cấm

Nhiều người đã tìm đến địa điểm này để tự tử, trong đó có hai cặp song sinh. Điều kỳ lạ là trong cả hai vụ đều chỉ có một người phải bỏ mạng.

Núi Cấm còn có tên gọi khác là Thiên Cấm Sơn là địa danh huyền bí thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang. Nơi đây được ví như nóc nhà miền Tây Nam Bộ với điểm cao nhất trên 700m. Mới đây, khoảng 20h ngày 16/7, người dân thêm một phen náo loạn, hoảng hốt khi chứng kiến một cặp song sinh theo nhau gieo mình từ điểm cao Bồ Hong xuống mặt đất.

Người em nhảy trước chết thảm, người anh nhảy sau may mắn thoát chết nhờ vướng phải những lùm cây cổ thụ. Nạn nhân được tìm thấy thi thể vào trưa hôm sau dưới vực sâu, được xác định là Trịnh Hà Hải (sinh năm 1994, ngụ đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk). Người anh thoát chết tên Trịnh Huy Hoàng (song sinh với nạn nhân).

Theo người dân địa phương kể lại, trước khi xảy ra vụ tự vẫn hai ngày, Hà cùng anh trai song sinh rủ nhau đi 600 km đến núi Cấm du lịch. Người anh trai kể lại với người dân địa phương, em trai gặp chuyện buồn, có dấu hiệu trầm cảm. Nhiều lần anh thuyết phục, rủ em đi chơi đây đó cho khuây khỏa, thoải mái tinh thần.

Sau khi đưa ra vài địa điểm để em trai tham khảo, người anh chiều theo em trai quyết định chọn núi Cấm để ngắm cảnh. Đây là địa điểm yên tĩnh, không khí trong lành có thể làm vơi đi nỗi buồn của em trai. Sau hành trình mấy trăm cây số, hai anh em đến nơi thì đã chiều muộn, thuê trọ ở khu vực gần chùa Vạn Linh để ngắm cảnh hoàng hôn.

Sau vụ tự tử, một người dân tình nguyện xây lại hàng rào để tránh những cái chết oan.

Tối 16/7, khi những người lên điện Bồ Hong để cúng viếng thưa dần thì hai anh em song sinh háo hức leo lên, khám phá vùng đất mới. Tại bệ thờ Cửu Huyền, không gian thoáng đãng, hai anh em đứng trò chuyện cùng nhau. Sát bên là vực sâu thẳm mà người rơi xuống chỉ có thể tan xác.

Theo lời kể của người anh trai, lúc này trời đã về đêm, hai anh em đang ngồi nói chuyện ở điểm cao nhất, ngăn cách với vực sâu chỉ bằng lưới B40 thì em trai bỗng im lặng hồi lâu, vẻ tư lự, rồi bất thình lình vùng dậy, nhảy băng ra khỏi hàng rào, gieo mình xuống vực thẳm.

Quá bất ngờ trước hành động của em, Hoàng hoảng hốt. Trong đêm đen, người anh không chút suy nghĩ cũng buông mình xuống vực thẳm để theo em nhưng may mắn vướng lại trên những cành cây cổ thụ. Đến sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Hoàng khi anh đang bò lồm ngồm dưới vực thẳm lên với những vết thương ngoài da, áo quần bê bết máu và đất cát. Lê lết lên đến khu vực điện, nơi có nhiều người dân sinh sống, Hoàng thều thào kêu cứu. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và báo công an.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng người dân, từ sáng sớm cho đến giữa trưa, hàng chục cảnh sát và những người đàn ông địa phương có kinh nghiệm buộc dây từ trên bờ vực thẳm rồi lần xuống vực tìm kiếm người xấu số. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở đáy vực. Khó khăn lúc này với những người cứu hộ là bằng cách nào để đưa xác nạn nhân lên mặt đất từ vực sâu hàng trăm mét.

Cuối cùng, sau khi cầu khấn, những người tìm kiếm buộc thi thể nạn nhân vào dây rồi bốn người đàn ông lực lưỡng chia làm 4 góc nâng thi thể của nạn nhân lên từng đoạn. Ở trên bờ vực hàng chục người đàn ông khác lại cùng nhau kéo lên. “Chúng tôi phải hết sức cẩn thận, tìm dây và nối lại chắc chắn. Người địa phương rất kiêng việc người chết do rơi từ trên cao lại rơi thêm lần nữa”, một người đàn ông trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết.

Vất vả gần một giờ, thi thể của nạn nhân cũng được đưa lên an toàn, trong sự bàng hoàng thương tiếc của những người xung quanh. Cảnh sát khám nghiệm tử thi ngay trên điện, xác định Hà bị gãy chân, tay, đầu bị chấn thương nghiêm trọng cùng nhiều vết thương khác gây tử vong. Sau khi tử thi được khám xong, công an đã xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do tự tử. Sau đó, thi thể được bàn giao cho gia đình đem về quê mai táng.

Sau khi xảy ra vụ tự tử trên của anh em song sinh, người dân địa phương vô cùng hoang mang. Họ nhớ lại những vụ tự vẫn trước đây từng xảy ra ở điểm cao nhất của núi Cấm. Một điều tình cờ, cách đây đã lâu cũng có một cặp song sinh khác tự vẫn ở nơi này. Người ta lo lắng khu vực này có “dớp” tự vẫn. Những lời đồn đại về sự linh thiêng, đậm chất liêu trai được người dân thêu dệt càng làm cho dư luận xôn xao.

Hiện trường vụ tự tử của hai anh em song sinh.

Bà Ba Lâm (43 tuổi, người bán hàng ăn trên núi Cấm) nhớ rất rõ các vụ tự tử trước đây. Bà Lâm cho biết, cách đây gần 20 năm, tại điểm cao nhất này, có một cặp sinh đôi tuổi đời khoảng mười tám đôi mươi ở tận tỉnh Bạc Liêu đến tự vẫn.

Theo đó, vì buồn chuyện gia đình nên hai chị em cùng nhau lên đây ngắm cảnh trời đất cho khuây khỏa. Sau nhiều ngày vui chơi mà tâm trạng vẫn còn nhiều uẩn uất, hai chị em quyết định tự vẫn với mong muốn sẽ được siêu thoát lên thiên đường.

Trong lúc nhảy vực sâu tự tử, người chị nhảy trước, còn người em thì quá sợ hãi nên đổi ý không nhảy nữa mà nắm tay chị kéo lại. Run rủi, người em sức yếu không kéo chị lại được nên cùng bị rớt theo xuống vực. Nhưng lạ lùng, người em sau khi nhảy thì chết còn cô chị may mắn sống sót nhờ những cây cổ thụ đỡ thân.

Kịch bản tự vẫn lạ lùng cách đây ngót 20 năm tương tự vụ tự vẫn mới xảy ra càng làm cho người dân địa phương tin rằng trên đỉnh núi Cấm có điều bất thường, ảm đạm màu sắc ma mị, huyền bí.

Sau vụ tự của hai chị em ở Bạc Liêu, bốn năm sau, một cặp tình nhân trẻ quê ở Cần Thơ cũng dắt díu lên đây tìm đến cái chết. Theo hình dung của người dân địa phương, cặp tình nhân này rất đẹp đôi. Họ yêu nhau thật lòng nhưng vì sự ngăn cách của gia đình nên tình cảm bị chia cắt. Với ý định muốn được sống bên nhau mãi mãi, họ dắt nhau lên núi Cấm quyên sinh cho trọn tình trọn nghĩa.

Cảm động nhất là việc trước khi chết, đôi tình nhân nước mắt ngắn dài, dùng dây buộc tay vào nhau rồi mới cùng nhảy xuống vực thẳm. Sau khi biết chuyện, gia đình hai bạn trẻ xấu số thương xót, vừa trách giận con cái nhưng cũng có chút phần hối hận khi ngăn cản tình duyên. Muốn con cái được siêu thoát bên nhau mãi mãi, gia đình an táng cùng một quan tài và chôn tại một điểm cao trên núi Cấm.

Trải qua thời gian, ngôi mộ này bị bào mòn, nhiều khách du lịch biết đến câu chuyện, cố tìm phần mộ của đôi trai gái này để thắp một nén nhang bày tỏ lòng cảm kích và thương mến nhưng bất thành. Người dân địa phương cũng chỉ biết đến câu chuỵện mà không biết vị trí ngôi mộ ở đâu.

Cách đây hơn 10 năm, một buổi sáng sương mờ giăng khắp, những người dân đi hái thuốc nam vô tình phát hiện một thi thể đã phân hủy gần hết ở gần hang Cọp, dưới vực sâu trên điện Bồ Hong. Công an lập tức có mặt để xử lý vụ việc, sau khi điều tra công an xác định đây là thi thể của một vị ni cô tu hành ở một ngôi chùa gần núi Cấm.

Nguyên nhân cái chết của vị sư cô này không thể xác định là tự tử hay là do tai nạn. Ngoài luồng dư luận cho rằng vị sư cô này chết do tai nạn thì đa số cho rằng đây là vụ tự vẫn. Người ta giải thích rằng do sư cô vướng bụi trần, đi tu ở chùa mà lòng vẫn không thanh thản, không quên được những chuyện bụi trần nên lên núi để quyên sinh.

Lý giải nguyên nhân của nhiều vụ tự tử trên núi Cấm, ông Ba Lưới, Trưởng ban Quản tự Thiền viện Phật Lớn (một ngôi chùa lớn đóng trên núi Cấm) cho biết: “Phong cảnh trên núi Cấm hữu tình, không gian bao la dễ làm con người khi có tâm sự u uất muốn tìm về với thiên nhiên, trong khoảnh khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, người mang tâm sự dễ nản lòng muốn ở lại ở đây mãi mãi. Còn những lời đồn thổi của người dân trong vùng là có ma quỷ xui khiến, dụ dỗ những người muốn tìm đến cái chết nhảy xuống vực là vô căn cứ và không có cơ sở”.

Theo Xa Lộ Pháp Luật