Bí ẩn kho báu núi trinh nữ ở Hà Nội

Dân làng đồn rằng, một cô gái trẻ bị thả xuống miệng hang để làm thần giữ của. Đã có nhiều người đào bới nhưng kho báu vẫn là một ẩn số.

Núi Bạch Tuyết (xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) xưa kia là rừng núi hoang vắng, cây cối um tùm. Đây thực ra chỉ là mấy hòn đá lớn chụm lại cao gần 3m nằm trên núi Lềnh (thôn Linh Thượng, xã Vân Côn). Quán Linh Thượng nằm trên núi Bạch Tuyết, sát UBND xã Vân Côn, người dân thường gọi là quán Bạch Tuyết.

Ông Nguyễn Sỹ Tiến (cán bộ văn hóa xã Vân Côn) cho biết: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mới về kiểm kê các di tích trên địa bàn quản lý. Quán Linh Thượng mới được đưa vào danh mục di tích được quản lý. Trước kia quán bị phá tan hoang, người dân mới quyên góp tiền xây dựng lại và tường rào bao quanh. Quán thờ nhân thần là quan Thượng Lềnh và nàng Bạch Tuyết”.

Ngày mùng một âm lịch, người dân địa phương bày rất nhiều đồ lễ trên ban thờ. Họ tin rằng nơi đây rất linh thiêng và đồn đại nhiều câu chuyện ly kỳ về hồn ma trinh nữ, người được coi là thần giữ của chôn theo kho báu của người xưa.

Tương truyền rằng nàng tên Bạch Tuyết, là con nhà nghèo, không biết quê ở đâu. Sau khi kho báu được chôn trong hang kín sâu 7 - 8 m trong núi, nàng Bạch Tuyết bị ròng dây đưa xuống hang, miệng ngậm sâm. Khi sâm tan hết, nàng chết, trở thành “thần giữ của”. Ngọn núi được gọi theo tên nàng trinh nữ là núi Bạch Tuyết.

Ban thờ quán Linh Thượng nhiều người nhang khói.

Ông Vũ Tuấn Tin (thủ từ của đình Linh Thượng) kể: “Đây là vùng đất của kho báu. Chúng tôi được nghe kể rất nhiều chuyện về thần giữ của. Các cụ kể lại, năm 1920, nhiều người lạ mặt từ nơi khác đến chôn của giấu vàng. Tôi là người giữ được gia phả viết về kho báu chùa Linh Thượng nhưng bản gia phả này sau đó đã bị mất. Có giữ thì cũng không hiểu được những ám chỉ bí mật ghi trong đó”.

Vợ ông Tin tiếp lời: “Ngày xưa, nơi đây thanh vắng lắm. Chùa làng không có sư nên một đêm tôi và bà chị họ tên là Mẽ đã đi lễ chùa Vân Côn. Lúc về, trời khuya, trăng suông nhàn nhạt, bỗng bà Mẽ nhìn thấy một con lợn trắng to nhưng tôi lại không nhìn thấy gì. Nghĩ bà ấy nhìn nhầm, nhưng sau này tôi mới biết cũng có nhiều người nhìn thấy con lợn trắng vào ban đêm".

Năm 2006, con trai ông Thiềng ở thôn bên cạnh, khoảng 18 tuổi, đi chơi bi-a ở quán gần núi Bạch Tuyết đã phóng uế vào một hòn đá ở chân núi. Sau đó, chàng trai có biểu hiện kỳ lạ, cứ nửa đêm lại ra núi nói năng lảm nhảm, mấy ngày sau qua đời. Dân đồn chàng trai được nàng Bạch Tuyết chọn làm “chồng”.

Dân làng còn kể câu chuyện về một người đàn ông tên Vượng bắt rắn núi Bạch Tuyết làm thịt. Cả nhà không ai dám ăn, ông Vượng cứ ăn, sau đó trở nên điên dại, 6 tháng toàn ăn đồ sống. Thịt gà, thịt lợn, ông cũng nhai sống. Gia đình cúng lễ mãi, trùng hợp, sau một thời gian ông này hết bệnh. Từ đó, người dân càng đồn đại nơi này rất linh thiêng. Người các nơi đổ về, nhang khói nghi ngút.

Cách đây hơn 30 năm, từng có một nhóm người tổ chức đào bới tìm kiếm kho báu do ông Nguyễn Tài Hận (ở thôn Quyết Tiến )đứng ra thuê nhân công.

Ông Hận kể, năm 1982, người dân đào đất trên núi bán cho người ta làm đường. Khi đào sâu dưới 2m thấy phát lộ những tảng đá trắng to, dấu hiệu có bàn tay con người xây dựng, không phải do thiên nhiên tạo ra. Ông đi qua, thấy người dân xúm xít lại xem những gì đã đào được. Rồi mọi người bàn nhau đào kho báu.

Ông Tài Hận chỉ đường đi tới kho báu.

Được mọi người rủ, ông Hận đồng ý và thỏa thuận sẽ bỏ tiền ra đào kho báu, nếu đào được vàng thì chia nhau, nếu đào được cổ vật có giá trị văn hóa thì ông sẽ lấy cổ vật, còn vàng thì chia cho mọi người. Khoảng 14 - 15 người hăm hở đồng ý. Việc đào kho báu được xin phép chính quyền địa phương.

Điểm đào kho báu đầu tiên ở nơi cách núi Bạch Tuyết 50m (nay nơi đây được xây dựng thành trường học), phát lộ con đường đá ở sâu trong lòng đất hơn 2m, rộng 2m, chạy thẳng sang núi Bạch Tuyết.

Đào vòng quanh núi, mọi người lại phát hiện một đường hầm có hòn đá to bằng quả mít chắn ngang. Người dân lấy búa tạ đập hòn đá, thấy có lối vào trong chính giữa hang núi Bạch Tuyết. Nơi đây có diện tích 12m2 do bốn hòn đá lớn chụm thành. Trong hang tối, một đống đất to khoảng 2 m2 án ngữ và rất nhiều than củi, một ít đồ sành sứ cổ, cái vỡ, cái lành.

Điều kỳ lạ là trong hang có một hõm nhỏ khoét sâu vào lòng núi có thể để vừa được bát hương. Trên vách có hình một con rùa chầu xuống dưới. Những dấu hiệu này cho thấy có bàn tay con người.

Càng đào sâu thêm nhưng nhóm người không phát hiện thêm gì. Nhìn lên thấy phía trên là hòn đá lớn có thể sụp xuống bất cứ lúc nào bịt kín cái hang. Ông Tài sợ nên cho thợ dừng lại rồi báo cáo Chủ tịch UBND xã Vân Côn. Xã cho người xuống xem xét, đào thêm hai ngày nữa vẫn chẳng thấy gì nên ngừng lại.

Việc đào bới mất khoảng nửa tháng. Ông Tài tốn kha khá tiền của nhưng ông nói: “Hồi đó, tôi đi làm ăn khắp nơi, anh em làm chung cũng thật thà nên không tốn kém lắm”.

Cuộc đào kho báu dừng lại, để lại một đống đất đá nham nhở trên mặt đất. Theo thủ từ, do sợ phạm đến thần thánh nên ông Tài đã thuê xe ủi san lấp lại đường hầm kho báu như cũ. Tuy nhiên, từ khi con đường hầm bí ẩn từ núi Bạch Tuyết chạy ra Mỏ Đá được phát hiện, người dân vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của kho báu.

