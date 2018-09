Bí ẩn cái chết của đôi vợ chồng mới cưới từng bị ngăn cấm

Từ khi cưới nhau, Xuân và Linh sống rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến cái chết của cả hai trong căn phòng khóa kín.

Từ thời điểm nhận được hung tin con gái tử vong, bà Lê Thị Dinh (trú tại thôn Thắng Hải, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) như người mất hồn. Người mẹ bất hạnh đã không giấu nổi sự đau xót, liên tục gào khóc: “Sao con tôi khổ thế? Cháu mới lấy chồng chưa được bao lâu, lại đang mang bầu. Sao lại xảy ra sự tang thương thế này”.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình.

Tại gia đình chị Lê Thị Linh (sinh năm 1995, con gái bà Dinh), người dân địa phương vẫn không ngừng đến chia buồn, thắp nhang cho người quá cố. Bên bàn thờ dựng tạm, di ảnh của chị Linh và chồng là anh Nguyễn Công Xuân (sinh năm 1989) nghi ngút khói hương. Ai cũng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt thời điểm khi chị Linh đang mang thai tháng thứ 7. Chiếc bạt được căng tuềnh toàng trước cổng. Vài ba cái bàn vênh vẹo cũng chẳng ai buồn kê lại. Tất cả mọi người có mặt tại đây ai cũng như thất thần.

Bà Lê Thị Mơ (mẹ đẻ anh Xuân) nghẹn ngào kể lại, khoảng 11h ngày 22/5, không thấy anh Xuân và chị Linh thức dậy nên bà sang gọi cửa nhưng không được. Khi lấy chìa khóa dự phòng ra mở thì bà hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng con trai và con dâu đều đã chết, màn cháy đen.

Trong khi đó, bà Lê Thị Dinh (mẹ đẻ chị Linh) từ lúc nhận hung tin ngất lên ngất xuống chẳng buồn ăn, cả ngày chỉ gào khóc trước cái chết của con gái: “Sao con tôi khổ thế? Cháu mới lấy chồng chưa được bao lâu, chúng nó yêu thương nhau lắm, sao lại xảy ra cơ sự này?”.

Linh là chị cả trong nhà. Tốt nghiệp THPT, Linh ra Hà Nội theo học lớp trung cấp Dược. Đầu năm 2014, sau khi bàn bạc với bố mẹ, Linh gác lại việc học, về quê tham gia lớp học đào tạo tiếng Anh với hy vọng Khu kinh tế Nghi Sơn ngày càng phát triển, sẵn có trình độ ngoại ngữ sẽ dễ dàng xin được việc. Sau khi hoàn thành lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp, Linh được tuyển vào bán hàng cho một siêu thị mini. Cũng thời gian này Linh quen biết rồi yêu anh Xuân.

Đầu năm 2015, biết tin con gái có tình cảm với anh Xuân, bà Dinh kịch liệt phản đối. Nhưng rồi Xuân và Linh vẫn quyết định đến với nhau mặc cho gia đình cấm đoán. Sự kiên trì của đôi trẻ cuối cùng cũng được chấp thuận. Cuối năm 2015, hai gia đình đã đồng ý tổ chức đám cưới cho anh Xuân và Linh. Ngày con gái lấy chồng, bà Dinh đã gầy đi trông thấy. Bà lo con gái còn non dại mà đã phải làm dâu, lo Xuân không yêu thương con mình… Nhưng rồi, bà phần nào bớt lo lắng khi Linh được gia đình chồng hết mực yêu quý, anh Xuân chăm lo cho vợ từng li, từng tý.

Thấy vợ chồng con gái sống hạnh phúc, bà Dinh rất vui mừng. “Vợ chồng nó sống hạnh phúc khiến nhiều người phải ganh tị. Vợ đi đâu chồng cũng chở đi. Nhà tôi có việc gì, cháu Xuân cũng làm giúp. Những việc làm của cháu Xuân đối với vợ và những gì cháu đối xử với gia đình khiến tôi rất cảm động và có phần ân hận vì trước kia đã phản đối tình cảm của chúng nó”, bà Dinh kể.

Theo bà Dinh, chiều 21/5, vợ chồng anh Xuân có mua mấy tấm proximăng về lợp mái phía sau nhà để nuôi gà. Sau đó, anh Xuân đã để một mình vợ bụng mang dạ chửa kéo mấy tấm về nhà, còn mình thì vào quán nước ngồi. “Chiều hôm đó do kéo mấy tấm lợp nặng quá, có thể vì chuyện này mà vợ chồng giận nhau rồi nghĩ quẩn. Nhưng mâu thuẫn nhỏ đâu đến nỗi chúng nó dại dột đến thế ư?”, bà Dinh nói.

Biết vợ giận nên anh Xuân gọi điện cho mẹ vợ hỏi bà đang ở đâu để nhờ nói giúp. Vì đang bán hàng ở trong làng, nghe điện thoại không rõ nên bà Dinh bảo chút nữa bà sẽ gọi lại. Bán hàng về, bà Dinh gọi lại cho vợ chồng Linh nhưng không thấy ai nghe máy nên nóng ruột định đạp xe lên nhà riêng của vợ chồng. Vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bà Dinh nhận được điện thoại của con gái nói: “Không có việc gì, anh Xuân đang nằm nghỉ trên giường”. Nghe con gái nói vậy nên bà Dinh yên tâm về nhà.

Khoảng 8h ngày 22/5, bà gọi điện cho con gái nhưng không thấy nghe máy, nghĩ các con đang ngủ nên bà đi làm. Khoảng 11h cùng ngày, bà nhận được tin vợ chồng chị Linh đã tử vong. “Mọi thứ trước mắt tôi là một mảng đen kịt. Tôi vội vàng lấy xe máy chạy lên nhà con xem có cứu vãn được con nữa hay không. Khi vào đến phòng ngủ thì thấy cháu Linh nằm trên giường, còn cháu Xuân nằm sấp dưới đất. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, tôi ngất lịm đi”, bà Dinh nghẹn lời.

Ông Lê Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải, cho biết: “Từ trước tới nay, vợ chồng anh Xuân rất hạnh phúc, nhiều người còn phải ganh tị vì cuộc sống của họ. Hôm xảy ra sự việc, tôi có vào hiện trường thì thấy anh Xuân nằm đè lên dây điện, chị Linh nằm trên giường. Tôi thì nghĩ là do chập điện. Tôi cũng không rõ là trước đó vợ chồng anh Xuân có mâu thuẫn gì hay không, nhưng nếu mâu thuẫn thì bố mẹ ở gần đấy sẽ biết chứ. Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Hải Lĩnh đã báo cáo lên công an huyện. Sau khi khám nghiệm, đại diện cơ quan chức năng kết luận không có tác động của người thứ ba và yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng hai bên gia đình không đồng ý”.

Theo Giadinh.net.vn