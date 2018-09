Bệnh nhân tấn công nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Với hành vi đá vào người và đầu nữ nhân viên bệnh viện, người đàn ông 30 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố.

Ngày 1/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Xuân Duẩn (30 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lê Xuân Duẩn tại cơ quan công an.

Đêm 20/2, Duẩn bị tai nạn giao thông phải tới Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành điều trị. Một ngày sau, trong lúc làm thủ tục tiêm phòng uốn ván, cho rằng chị Lăng Thị Hiền (nhân viên bệnh viện) gây khó dễ khiến phải đi lòng vòng qua các khâu, Duẩn đã to tiếng.

Duẩn sau đó được xác định dùng chân đá vào người và đầu Hiền dù chị đang mang bầu. Sau khi xảy ra vụ việc, công an vào cuộc và bắt Duẩn.

Duẩn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích.