Bé trai văng khỏi bụng mẹ phải bỏ chân

Các bác sĩ buộc phải tháo khớp, cắt bỏ phần chân phải của bé sơ sinh do bị giập nát sau tai nạn. Hiện chưa thể nói gì về tình trạng sức khỏe của bé.

Tối 26/10, tình hình sức khỏe bé trai một ngày tuổi, con của anh Nguyễn Văn Nam và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi ở Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn còn rất nguy kịch. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết, con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc vẫn hôn mê sâu, phải thở máy.

Theo bác sĩ Hùng, sau khi tiếp nhận con của chị Ngọc từ Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, êkíp các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời phẫu thuật cấp cứu do toàn bộ phần chân dưới bị giập nát. Do không thể giữ được, các bác sĩ đã tháo bỏ khớp gối phải của bé.

Bé sơ sinh, con trai sản phụ tử vong tại chỗ trong tại nạn giao thông trên Quốc lộ 91 (An Giang), đang được chăm sóc điều trị tại khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM.

Bé trai sơ sinh đã được phẫu thuật cấp cứu đoạn chi chân phải và chưa thể nói trước được điều gì về tình trạng sức khỏe. Hiện bé đang được chăm sóc tích cực, liên tục cứ 4 tiếng phải làm các xét nghiệm cần thiết của hồi sức sơ sinh để theo dõi.

Về phần nạn nhân tử vong tại chỗ trong tai nạn, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đã được mai táng, chôn cất tại nhà ở ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận. Chồng chị Ngọc, anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi), đã phải cắt bỏ 1/2 chân phải do giập nát, hoại tử và đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên.

Chị Nguyễn Thị Kim Quanh, em của chị Ngọc cho biết, vợ chồng anh Nam và chị Ngọc đã cưới nhau được 7 năm và có một con 6 tuổi tên Huyền. Chị Quanh cho biết gia đình chị có 5 chị em gái. Chị Ngọc mất trong tai nạn là con gái thứ ba.

Chị Nguyễn Thị Kim Quanh (dì ruột bé sơ sinh) cho biết gia cảnh nạn nhân rất khó khăn, hai vợ chồng làm ruộng.

“Cả hai anh chị cùng làm ruộng, hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ chỉ còn ảnh, mà lại tật nguyền nữa rồi, chả biết tính sao. Còn bé Huyền từ qua đến giờ nó toàn khóc, khóc dữ lắm”, chị Quanh rưng rưng. Chị cũng cho biết thêm, khi biết mình có thai con trai, chị Ngọc đã chọn tên con là Nguyễn Quốc Quy.

Trước đó, khoảng 9h30 phút ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc ở An Giang để sinh con thì bị xe trộn bê tông do tài xế Đỗ Công Vũ điều khiển đã tông phải trên đoạn quốc lộ 91 thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên (An Giang). Cú va chạm khiến anh Nam bị chấn thương, gãy chân, còn chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi văng ra đường. Bé bị dập chân phải, trầy xước trên đầu.

