Bé trai không quần áo chết trong ôtô, nghi bị cưỡng bức

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với người đàn ông khoảng 40 tuổi để làm rõ việc cháu Nguyễn Đức Bằng (6 tuổi) ngất xỉu rồi chết bất thường trong ôtô ông này.

Chiều 2 ngày trước đó, trong lúc làm việc tại xưởng gỗ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), chị Trần Thị Tuyền (quê Cà Mau) không thấy con đâu nên nhờ mọi người cùng đi tìm.

Cháu bé tử vong do thiếu ôxy não kéo dài.

Khi chồng chị Tuyền đến gần chiếc ôtô đỗ cách cổng xưởng gỗ chừng 10 m thì thấy người đàn ông lạ bế Bằng từ trong ra. Cháu bé trong tình trạng bất tỉnh, không mặc áo quần. Sau một ngày bệnh viện cấp cứu bất thành, Bằng tử vong vì não tổn thương do thiếu ôxy.

Chị Trần Thị Tuyền (mẹ của cháu Bằng) cho biết khoảng 13h ngày 27/11, gia đình phát hiện cháu Bằng không có mặt tại xưởng gỗ nên chia nhau đi tìm. Khi bố cháu Bằng là anh Nguyễn Văn Vũ đi tìm đến gần đến khu vực đậu ôtô của người đàn ông trên thì bất ngờ ông này đang ngồi ở quán đối diện chạy qua mở cửa ôtô của mình và bế cháu Bằng từ trong ra trong tình trạng bất tỉnh, không mặc quần áo, miệng và hậu môn bị rỉ máu.

Anh Vũ có hỏi ông vì sao cháu Bằng ở trên ôtô thì ông này nói cháu tự mở cửa trèo lên và bị thương. “Xe ôtô rất cao, con tôi mới 6 tuổi nên không thể tự mở cửa ô tô được”, chị Tuyền nói và cho biết thêm sáng 28/11, ông này có đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đưa cho gia đình 2 triệu đồng bảo điều trị cho Bằng. Cũng theo chị, sau khi đến bệnh viện, ông ta cũng gọi điện cho anh Vũ đề nghị đưa cháu Bằng lên TP HCM để điều trị.

Anh Vũ cho biết khi đưa cháu Bằng lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu thì các bác sĩ nói cháu bị cưỡng bức. Do vậy, chiều 28/11, khi cháu Bằng tử vong thì gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Sau đó cơ quan công an đã mời người đàn ông chủ chiếc xe đến làm việc.

Cháu Bằng đang ở cùng bố mẹ tại một xưởng gỗ tại xã Hố Nai 3. Còn người đàn ông nói trên đang xây dựng nhà xưởng gần khu vực mà bố mẹ cháu Bằng đang làm thuê.

