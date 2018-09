Bé trai dậy thì khi 21 tháng tuổi

Chưa đầy 2 tuổi, bé trai ở TP HCM đã có râu, lông vùng kín giống như một nam thanh niên trưởng thành.

Hiện tượng lạ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM cho biết, bé có cơ thể nhỏ như những trẻ khác ở cùng độ tuổi, nhưng lại có hiện tượng lún phún ria mép và vùng mu. Bộ phận sinh dục cũng phình to hơn bình thường.

Các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy một khối u ác tính ở tuyến thượng thận đã khiến nội tiết của bệnh nhi bị bất thường. "Đây chính là lý do kích thích hormon nam tăng mạnh dẫn đến các biểu hiện bên ngoài như mọc lông, ria mép và phát triển cơ quan sinh dục", một bác sĩ cho biết.

Trước tình trạng khối u chưa bị di căn, bệnh nhi đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bướu với hy vọng nội tiết sẽ được cân bằng và bé phát triển bình thường như bao trẻ khác.

Là trường hợp mắc hiện tượng "dậy thì nhỏ tuổi" hiếm gặp nhưng đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ tại TP HCM tiếp nhận bệnh lý tương tự, tuy nhiên các trường hợp khác lại không phải do khối u.

Cụ thể, khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từng tiếp nhận bé gái 2 tuổi đã có hiện tượng kinh nguyệt. Mẹ bé cho hay từ 17 tháng, bé đã có huyết trắng âm đạo, 18 tháng ra huyết âm đạo và hiện tượng này lập lại ở tháng sau như một chu kỳ. Ngoài hiện tượng kinh kỳ, ngực bé cũng to hơn các bé khác. Một bé khác ở Đăk Lăk cũng khiến bố mẹ phát hoảng khi có hiện tượng kinh nguyệt và ngực phát triển như thiếu nữ khi chưa được 2 tuổi.

Theo các chuyên gia Nội tiết, dậy thì sớm có hai nguyên nhân, một là do bệnh lý, hai là không rõ nguyên nhân. Bệnh thường gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai và y học chỉ xác định được 10% nguyên nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy, Trưởng khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, dấu hiệu nhận biết bé gái dậy thì là ngực phát triển sớm kèm theo hiện tượng kinh nguyệt.

Các trường hợp xác định được nguyên nhân là do bất thường vùng dưới đồi, tuyến yên (não), u bướu buồng trứng. Hơn 50% trường hợp dậy thì sớm ở trẻ trai là do tổn thương thần kinh trung ương, khối u ở não hoặc tổn thương thần kinh mắc phải do viêm nhiễm, phẫu thuật, chấn thương, xạ trị.

Ngoài bệnh lý, chế độ dinh dưỡng thừa mứa và ít vận động cũng khiến bé sớm dậy thì. Thăm khám sớm là cách duy nhất có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán và tìm hướng điều trị thích hợp.

Mr True