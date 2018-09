Bé trai cõng túi bướu máu khổng lồ ở hông

Đến bệnh viện với khối u to nằm dọc hông, bé trai 5 tuổi được xác định mắc chứng dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, bé nhập viện trong tình trạng đi nghiêng, khối u phình to khiến cơ thể bị biến dạng. Trước đó, bệnh nhi đã đến nhiều cơ cơ sở y tế nhưng điều bị từ chối can thiệp do khối u quá phức tạp.

"Qua thăm khám, chúng tôi xác định đây là dị dạng mạch máu thể phối hợp hiếm gặp. Mạch máu dị dạng phình to tạo thành bể máu khổng lồ có nguy cơ bị vỡ", bác sĩ Hiếu nói.

Sau nhiều lần chẩn đoán, các bác sĩ xác định phẫu thuật là cách duy nhất để giúp bệnh nhi khỏi những biến chứng xuất huyết bướu và vẹo cột sống. Ca mổ sau đó kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Khối u được cắt thành công có cân nặng gần 5 kg.

Đến sáng 5/5, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện. Trước đó, cũng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, ba bé khác bị dị dạng mạch máu khiến mạch máu phình to ở bọng đái, đầu, ổ bụng và đầu cũng đã được các bác sĩ chữa trị thành công.

Thiên Chương