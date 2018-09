Bé trai bị khoan vùng kín, gia đình quyết kiện đến cùng

Thấy bé Quang chạy chơi, Thắng lại gần cầm máy khoan tay gí vào vùng kín của Quang trêu đùa nhưng đã khiến bé bị ra nhiều máu, phải cấp cứu.

Công an quận 1, TP HCM cho biết đã nhận được đơn của gia đình chị Lê Thị Thanh Phượng (40 tuổi, một tiểu thương ở Sài Gòn Square) và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc con trai chị là cháu Trần Đình Nhật Quang (5 tuổi, trú tại hẻm 579 đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP HCM), bị anh Ngô Trần Thắng, nhân viên bảo trì của trung tâm Sài Gòn Square, dùng máy khoan đùa giỡn khiến cháu bị rách dương vật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hình ảnh của bé Quang đã được lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc. Chị Phượng nói: "Thực ra gia đình tôi ban đầu không hề muốn làm lớn chuyện này. Nhưng sau những gì đã gây ra cho con trai tôi, anh Thắng vẫn tỏ ra vô cùng hờ hững, không quan tâm. Hành động của anh ấy không đơn thuần là đùa giỡn mà hoàn toàn ác ý. Anh ấy đã 30 tuổi, không thể biện minh cho việc đùa một cách dại dột đến thế".

Bé Quang đang được mẹ chăm sóc tại nhà.

Sau đó, gia đình chị Phượng đã làm đơn tố cáo anh Thắng lên Công an phường Bến Thành (quận 1). Cơ quan công an đã triệu tập anh Thắng lên làm việc. Xét thấy hành vi của anh chưa đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích nên cơ quan công an đã đề nghị đôi bên nên tự thỏa thuận bồi thường với nhau. Tuy nhiên, vợ chồng chị Phượng cho rằng giải pháp đó là quá nhẹ nên gia đình tiếp tục yêu cầu pháp luật cần có biện pháp xử lý đích đáng hành vi của anh Thắng

Trước đó, khoảng 20h tối 25/8, sau khi đóng cửa hàng, chị Phượng cùng con trai ngồi phía trước trung tâm chờ chồng đón về. Lúc này, bé Quang chạy chơi, cầm điện thoại gọi thì anh Thắng lại gần đùa giỡn. Anh này cầm máy khoan tay gí vào vùng kín và bấm nút khoan. Thấy bé Quang khóc thét lên, Thắng cầm máy khoan bỏ đi. Thấy vùng kín của Quang ra nhiều máu, quần thun bị rách, chị Phượng cùng các bảo vệ ở gần đó bế cháu vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để cấp cứu, rồi chuyển gấp qua Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo giấy chứng thương của Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Quang bị "rách phần da niêm quy đầu, bầm máu vùng dây thắng dương vật, bầm máu nhẹ vùng đầu dương vật". Các bác sĩ đã mổ cắt bỏ phần đầu dương vật bị rách, khâu lại phần da mềm quy đầu còn lại. Một ngày sau bé được xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi.

Trong khi đó, anh Thắng cho biết: "Tối 25/8, trong lúc nghỉ giải lao tôi thấy cháu Quang và chị Phượng đang ngồi chờ chồng ở quầy hàng. Tôi có gọi cháu Quang tiến về phía mình chơi. Lúc này, tôi có cầm cái khoan tay lên hù dọa cháu. Tôi nào ngờ cái khoan chưa đóng chốt an toàn nên đã làm cháu bị thương. Sau đó, thấy cháu không có dấu hiệu chảy máu hay kêu khóc gì cả, còn tôi lại phải đi làm gấp nên tôi mới bỏ đi. Sự thể sau này khi gia đình cháu bé phản ánh tôi mới biết. Tuyệt nhiên không có việc tôi chạy trốn, không hề thăm hỏi tới cháu bé". Anh Thắng cũng cho biết, bản thân anh đã chủ động liên lạc với gia đình chị Phượng mong được tha thứ và hứa sẽ đền bù mọi phí tổn cho cháu bé.

5 ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Thắng mới tới thăm hỏi tình hình cháu Quang.

Ông Lê Văn Sơn, ông ngoại bé Quang cho biết, sau khi cháu nhập viện, Thắng không quan tâm hay thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bé thế nào. Đến sáng 30/8, Thắng mới cùng một số người phía trung tâm Sài Gòn Square đã mang bánh kẹo tìm đến nhà thăm hỏi bé Quang nhưng phía gia đình từ chối nhận. Gia đình cho rằng động thái hối lỗi này đã quá muộn màng và không thực tâm nên cần bị trừng phạt. Hiện gia đình chị Phượng tiếp tục làm đơn tố cáo lên công an quận 1.

Bé Quang hiện đã ăn uống, tiểu tiện và đi lại bình thường, nhưng thi thoảng vẫn khóc vì vết thương đau buốt. Ông Sơn cho biết, bé Quang là con trai duy nhất của hai vợ chồng con gái ông sau 10 năm cưới nhau. "Chúng nó vất vả và tốn nhiều tiền lắm mới có con. Tôi sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng về sau", ông Sơn nói.

Hiện tại, những vướng mắc xung quanh câu chuyện này vẫn chưa thể dừng lại. Do phải chăm sóc sức khỏe cho cháu Quang nên vợ chồng chị Phượng vẫn chưa thể kinh doanh trở lại. Bản thân anh Thắng cũng đã nghỉ làm mấy ngày hôm nay.

Là đơn vị chủ quản, nhưng ban quản lý trung tâm Sài Gòn Square không đưa ra bất cứ sự giải thích nào. Đại diện Ban quản lý Sài Gòn Square cho biết, Thắng là nhân viên bảo trì của trung tâm nhưng sự việc xảy ra ngoài giờ làm và phía ngoài quản lý của trung tâm. "Sau khi hay biết sự việc, trung tâm đã tạm thời cho nhân viên nghỉ việc để lo khắc phục hậu quả", vị này nói.

Theo Đời Sống Pháp Luật, VnExpress