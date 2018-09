Bé trai bị đâm xuyên sọ có dấu hiệu yếu tay chân trái

Bé Phát được bác sĩ phát hiện chân và tay trái cử động kém hơn bên còn lại. Đây là những biến chứng đầu tiên sau 2 tháng bệnh nhi xuất viện.

Sáng 5/11, theo hẹn của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, Dương Minh Phát, cậu bé được cứu sống sau khi bị đâm xuyên sọ, đã được bố mẹ đưa từ Vĩnh Long về TP HCM để được khám toàn diện.

Khám và thử nhiều lần phản ứng của các chi, các bác sĩ thấy mắt của bé phản ứng linh hoạt, bệnh nhi biết nhìn các vật dụng theo chiều trái - phải - lên xuống, tuy nhiên chân và tay trái co duỗi cũng như phản xạ không mạnh mẽ bằng tay chân bên phải.

"Điều này có lẽ do ảnh hưởng của vùng não bị tổn thương tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Bé cần phải được theo dõi và tập vật lý trí liệu trong những tháng tiếp theo", một cử nhân vật lý trị liệu cho biết. Cũng theo kết quả thăm khám, trừ tay chân trái, các hoạt động còn lại của Phát hoàn toàn ổn.

Về vết thương bị dao đâm, theo các bác sĩ, sau khi mũi dao được rút ra, do tổn thương quá lớn nên nguy cơ bé bị động kinh có thể xảy ra. Phụ huynh cần phải theo dõi chặt chẽ và báo với bác sĩ những biểu hiện bất thường để có hướng điều trị.

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng khoa Hồi sức sơ sinh cho biết, các chức năng hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn của bé phát triển bình thường như những trẻ khác. Phát bú tốt, có tăng trưởng cân nặng và chiều cao so với lần khám trước.

Riêng hiện tượng nghiêng đầu qua phải và thường xuyên chảy nước mắt, các bác sĩ khẳng định điều này không quá bất thường. "Các bé khác cũng có hiện tượng chảy nước mắt. Ở bé Phát, vết thương có thể làm nghẽn tuyến lệ khiến chảy nước mắt. Hiện tượng này sẽ khỏi khi bệnh nhân được thông tuyến lệ", một bác sĩ chuyên khoa Mắt nói.

Các bác sĩ kiểm tra những phản ứng của bé Phát.

Chị Hồng Duyên mẹ của bé cho biết, so với lúc mới xuất viện (hồi cuối tháng 8), Phát bú ít hơn nhưng vẫn ngoan. Cu cậu thích xem tivi, thường hay cười giỡn và thích bi bô "trò chuyện" với người khác. "Vợ chồng tôi thấy may mắn khi các bác sĩ thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Giờ chỉ mong bé bình an và không có thêm biến chứng nào khác", chị Duyên nói.

Ngày 8/8, bé Dương Minh Phát 11 ngày tuổi, nhập viện được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng con dao cắm lút cán vào trán. Gia đình cho biết, bé đang điều trị nội trú tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ mặt đâm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật lấy con dao ra khỏi não của bé thành công. Phần cắm vào não đi từ hốc mắt trái, xuyên lên não phải ước tính khoảng 11 cm. Dù được cứu sống thành công, các bác sĩ vẫn cảnh báo các biến chứng có thể xảy ra trong 2 năm đầu.

Thiên Chương