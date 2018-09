Bé trai bị bố xích cổ bằng khoá chạy trốn khỏi nhà

Vùng chạy k​hỏi nhà sau 2 ngày bị bố xích bằng sợi dây sắt ở cổ, Sỹ đi bộ suốt 20 km cho đến khi gặp người tốt giúp đỡ.

Chiều 14/8, ông Phạm Văn Hải (Trưởng công an xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và một số người dân bắt gặp bé trai mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, cổ đeo sợi dây xích bằng sắt có khoá to đi trên đường trong bộ dạng hoảng sợ.

Sỹ lúc được người dân phát hiện dẫn vào trụ sở công an.

Tại trụ sở công an xã Nghi Phương, khi cắt xích, ông Hải gặng hỏi thì cháu nói chỉ nhớ tên là Sỹ (12 tuổi, ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc), có bố tên là Đại. Hai ngày trước cháu bị bố xích tại nhà, sáng 14/8 phá được xích chạy đi lang thang.

Công an xã Nghi Phương sau đó liên hệ với xã Nghi Văn (cách chừng 20 km) để tìm bố cháu bé. Qua điện thoại, một người đàn ông nhận là bố Sỹ nói đây là con mình. Do con quá ngỗ nghịch, ông đã xích cổ.

Không loại trừ khả năng cháu bé đã bị bố đẻ bạo hành từ lâu, đêm 14/8 công an xã Nghi Phương giữ cháu bé để chăm sóc và chờ xin ý kiến của Công an huyện.

Theo ông Hải, được tắm rửa, cho ăn uống và mua quần áo mới và động viên, hiện tinh thần Sỹ đã khá tốt.

VnExpress