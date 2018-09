Bé trai bị bỏ rơi trên taxi đã vào trung tâm bảo trợ

Sau hơn 2 tuần được cán bộ UBND phường 1, quận 8 (TP HCM) chăm sóc, bé trai bị bỏ trên taxi đã được chuyển vào trung tâm bảo trợ.

Ngày 19/12, bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 - cho biết sáng cùng ngày phường đã giao bé Đinh Gia Huy (gần 2 tuổi) cho Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) để nơi này chăm sóc.

"Dù ở đây cháu vẫn được chăm sóc tốt nhưng cậu bé đang trong độ tuổi rất cần được vui chơi với trẻ cùng trang lứa nên chúng tôi đã thống nhất đưa vào trung tâm. Phải tính toán phương án tốt cho cháu nhất", một cán bộ ủy ban phường 1 cho hay.

Bé trai gần 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi từ đầu tháng 12.

Liên quan đến vụ việc, những người được cho là cha mẹ Huy - vợ chồng chị Vân - cũng đang hoàn tất thủ tục làm giấy khai sinh cho bé. Theo đó, bé được lấy tên là Hồ Đinh Gia Huy (theo họ mẹ, sinh 30/5/2013). Chiều cùng ngày, chị Vân được ông Liêm (dượng của chồng Vân) chở đến UBND phường 1 để nhận lại Huy, song được nơi này hướng dẫn lên Trung tâm Tam Bình. Tuy nhiên, họ cũng không được gặp Huy.

"Những ngày qua vợ chồng tôi rất nhớ con. Chúng tôi đã làm khai sinh và dự kiến ngày mai sẽ lại đến trung tâm để làm thủ tục nhận lại", chị Vân nói và cho biết sẽ thử cả ADN nếu thủ tục bắt buộc.

Người phụ nữ có dáng hình gầy gò nói bằng giọng đặc sệt Nam bộ cho biết, lý do bỏ rơi Huy trên taxi lúc rạng sáng là do những lời đồn đoán việc bé không phải con ruột của chồng. Cũng từ đây, gia đình cô có nhiều sóng gió. Cho rằng tất cả chuyện không vui đều do Huy mà ra, trong lúc quẫn trí Vân đã bỏ lại con.

"Tôi nghĩ do chồng không tin tưởng nên bỏ bé để đỡ áp lực với gia đình chồng. Giờ vợ chồng tôi không còn mâu thuẫn, ảnh đã tin tưởng và nỗ lực đưa con trai về. Tôi đã khuyên chồng cùng xét nghiệm ADN cho rõ trắng đen nhưng anh ấy từ chối. Ảnh cho rằng đã tin tưởng và chỉ cần thử mình tôi là đủ", Vân kể.

Chị Vân, mẹ bé được ông Liêm chở đến Trung tâm Tam Bình để làm thủ tục nhận lại Huy.

Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng phòng hành chính Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình - xác nhận đã tiếp nhận bé Huy. "Sức khỏe bé đang rất tốt. Chúng tôi chỉ hỗ trợ nuôi bé chứ quyền quyết định giao bé cho ai thì phải được sự chấp thuận từ Sở Lao động,Thương binh - Xã hội", ông Dũng nói.

Trước đó, khuya 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận nhận chở người phụ nữ bế theo bé trai tại khu Trung Sơn, quận 7. Khi lên xe, cô này yêu cầu chở từ quận 7 sang quận 8 nhiều vòng, suốt nhiều giờ. Đến rạng sáng hôm sau, nữ hành khách đề nghị đưa sang khu cầu Kênh Sáng (phường 1, quận 8) để "mượn tiền người nhà trả cước taxi".

"Đến một con hẻm, cổ bảo giữ giùm con để vào trong lấy tiền nhưng tôi chờ hơn một tiếng mà không thấy quay lại", anh Thuận trình báo với Công an phường 1, quận 8.

VnExpress