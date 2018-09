Bé trai 4 tuổi khỏe mạnh sau cú rơi từ lầu 10

Bốn ngày sau khi rơi từ lan can căn hộ ở lầu 10 xuống đất, bé Đặng Gia Nam ở TP HCM, vẫn chạy nhảy đùa nghịch như chưa hề bị nạn.

Sáng 29/10, chỉ sau một ngày xuất viện, Nam trông khỏe mạnh như bao trẻ khác trong căn hộ số 10 chung cư Nguyễn Biểu (TP HCM). Sau buổi ăn sáng cùng người lớn, cậu bé hết chạy ra ngoài hành lang lại vào phòng đòi bà mở tivi xem. Theo gia đình, Nam ngủ ngon, ăn khỏe và hiếu động như lúc chưa xảy ra tai nạn. "Chúng tôi không thể tin nó có thể bình phục nhanh như vậy sau cú ngã", bà Bùi Thị Thoa, cho biết.

Nói về sự may mắn khó tin xảy ra với gia đình mình, bà Thoa - người ở cùng bé Nam khi xảy ra tai nạn cho biết - khoảng 11h ngày 25/10, cha mẹ Nam đi làm còn bà nấu ăn ở khu bếp căn hộ số l0 lầu 10 lô A, chung cư 109 Nguyễn Biểu (quận 5) và quên để ý đến Nam. Đến khi nhớ ra bà đi tìm thì không thấy cậu bé.

Bé Nam bình phục nhanh sau cú rơi từ lầu 10.

"Tôi hớt hải tìm cháu ở cầu thang chung cư nhưng không thấy. Ngay sau đó có người ở tầng dưới la lên là bé bị rơi xuống đất. Lúc này tôi mới để ý khu vực phía sau căn hộ có chiếc ghế nhựa để gần lan can. Có lẽ thằng bé dùng nó để leo lên", bà Thoa nói.

Chị Hoa, sống ở lầu 3 chung cư cho biết, đang làm việc nhà thì chị nghe tiếng động như ai đó vứt bao rác từ trên cao xuống. "Tôi lầm bầm không hiểu ai ăn ở vô ý thức như vậy thì nghe có tiếng người lao xao bên dưới. Nhìn xuống đất, tôi thấy nhiều người vây quanh bé Nam", chị Hoa kể.

Một nhân chứng khác cho hay bé trai rơi xuống khi ông có mặt gần đấy. "Tôi nghe một tiếng huỵch rất to. Quay lại, tôi thấy bé Nam nằm trên mảnh đất trồng rau của một hộ ở tầng trệt. Ban đầu bé nằm bất động theo tư thế nghiêng. Vài phút sau nó rên khóc và có vẻ tỉnh táo dù người lấm lem bùn đất. Lúc này mới thấy bà của bé hớt hải chạy đến", ông này nói.

"Tôi cứ nghĩ nó mê sảng, lên xe taxi chuyển đến bệnh viện nó vẫn luôn miệng kêu đau. Không chỉ mình tôi mà những người chứng kiến không ai nghĩ thằng bé có thể sống bởi tính từ lầu 10 xuống đất phải 30 mét", bà của bé nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận bé Nam nhập viện "do té từ lầu cao". Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán khiến cả bác sĩ và gia đình kinh ngạc bởi ngoài vết bầm ở mặt, bệnh nhi không bị xuất huyết nội tạng, không bị tổn thương nội tạng, sọ não cũng không bị tổn thương và khung xương hoàn toàn lành lặn.

Lô A chung cư 109 Nguyễn Biểu nơi bé Nam bị rơi là lô căn hộ có 15 tầng.

Ngày 28/10, sau gần 3 ngày nằm viện, do không có biểu hiện bất thường, bé Nam được các bác sĩ cho xuất viện. "Thật khó tin một đứa trẻ rơi từ lầu 10 lại không bị một tổn thương nghiêm trọng nào. Có lẽ bé may mắn khi rơi xuống trong tư thế nghiêng và rơi vào đúng mảnh đất mềm xốp của vườn rau", một bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy nói.

Thành lan can của căn hộ nơi bé trai bị ngã có chiều cao qua vai người trưởng thành. "Độ cao hoàn toàn có thể khiến người lớn an tâm nếu bé trai không quá hiếu động, bắc ghế leo lên thành lan can", một cư dân chung cư Nguyễn Biểu nói.

