Bé trai 3 tuổi thoát chết sau khi ngã vào nồi nước sôi

Ngã vào nồi nước sôi dùng mổ lợn, bé trai bỏng 95% cơ thể và nhập viện khi tim ngưng đập. Sau 3 tháng điều trị, bé may mắn được cứu sống.

Ngày 7/9, việc giành lại sự sống bé Nguyễn Quốc Bảo được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xem như kỳ tích bởi từ trước đến nay chưa có trường hợp bỏng nào nhập viện trong tình trạng nặng như thế.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 thường xuyên tiếp nhận những trẻ bị bỏng do các bé hiếu động hoặc người lớn bất cẩn. Ảnh minh họa

Bác sĩ Phan Vũ Bảo, quyền trưởng khoa Bỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tháng 6, bé 3 tuổi này nhập viện trong tình trạng ngưng thở do toàn thân bỏng nặng. Theo thăm khám ban đầu, từ cổ trở lên lành lặn, còn lại cả cơ thể bé đều bỏng nặng và bỏng rất sâu.

Theo gia đình bé, khi cùng ông nội vào lò mổ lợn thì bé bị trượt chân ngã vào nồi nước đang sôi, chỉ có phần từ cổ trở không bị chìm. Nghe tiếng la khóc, người ông nhấc bé lên nhưng lại tuột tay khiến bé té thêm lần nữa trước khi mọi người đến giúp đưa bé ra ngoài. Bé lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1.

"Nếu bị đổ lên người sẽ nhẹ hơn do nước sẽ nguội ngay nên vết bỏng thường không sâu. Nhưng do bé bị ngâm người vào bồn nước, nhiệt lượng nồi nước sôi lớn cùng với thời gian tiếp xúc lâu khiến bệnh nhi bỏng rất nặng" bác sĩ Bảo nói. Đoán trước việc chữa trị sẽ gặp nhiều khó khăn và cơ may cứu sống rất thấp, song các bác sĩ đã nỗ lực làm hết sức có thể. "May mắn sau 3 tháng, sự sống đã trở lại với cháu. Bệnh nhi xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định", bác sĩ Bảo nói.

Để cứu bệnh nhân khỏi nhiễm trùng, bác sĩ phải 5 lần mổ cắt lọc phần da bị hỏng. Khẳng định bé xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, tuy nhiên các bác sĩ cho rằng bé sẽ khó tránh khỏi các di chứng.

VnExpress