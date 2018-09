Bé trai 3 tuổi bị vùi dưới gạch khi ôtô tông sập nhà

Thấy căn nhà đổ sập sau khi ôtô tông vào lúc đang ngủ, người mẹ gượng dậy bới gạch vụn tìm đứa con trai 3 tuổi.

Phần trước căn nhà bị sập đổ hoàn toàn khi ôtô lao vào. Ảnh: Châu Thành

Hơn 3h sáng ngày 28/2, ôtô bán tải do tài xế Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển chạy trên đường Hưng Phú, theo hướng cầu Chánh Hưng về cầu Chữ Y, quận 8, TP HCM. Đến trước nhà 550 Hưng Phú (phường 9), ôtô bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, phi lên vỉa hè húc đổ hai cây xanh và cán 5 xe máy dựng trước các cửa hàng.

"Chồng tôi đang ngồi đằng trước thì thấy ôtô lao thẳng đến. Chồng tôi la lên rồi kịp bỏ chạy. Ôtô đã cán nát chiếc ghế chồng tôi ngồi", vợ ông Nguyễn Ngọc Qúy, chủ cửa hàng ở đây, kể.

Sau khi cuốn một xe máy vào gầm, ôtô lao tiếp vài chục mét, kéo theo nhiều ghế nhựa, vật dụng rồi đâm sập phần trước căn nhà kinh doanh quán lẩu. Chủ nhà Nguyễn Thị Ngọc Bạch (40 tuổi) và con trai Nguyễn Hoài Đức (3 tuổi) đang ngủ đã bị cửa sắt, tường, trần nhà... đè lên. Một người đàn ông ngủ trên vỉa hè cách đó 2 m thoát nạn.

Người đàn ông nằm ngủ vỉa hè thoát nạn khi ôtô tông sập phần trước căn nhà và bị trụ điện chặn lại. Ảnh: Châu Thành

"Tôi bị đánh thức vì tiếng động ầm ầm rồi bị tường, đồ đạc trong nhà đè lên người. Hoảng lắm, tôi ráng gượng dậy bới gạch đổ nát tìm con", chị Bạch thất thần kể. Đứa trẻ 3 tuổi sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Được các bác sĩ sơ cứu, băng bó vết thương ở đầu, vài tiếng sau, bé Đức được cho về nhà.

Tai nạn khiến nhiều phần phía trước nhà của chị Bạch bị sập hoàn toàn. Trong đó, một thanh bê tông rơi xuống đè lên phần đầu ôtô. Nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng, hai xe máy bị đồ đạc vùi lấp.

Đến gần 6h sáng, ôtô được kéo ra khỏi căn nhà trong tình trạng biến dạng. Ảnh: Châu Thành

Thời điểm gây tai nạn, trên ôtô chỉ có tài xế Vũ. Sau khi đâm hàng loạt, đầu xe biến dạng, túi khí bung ra giúp anh này không bị chấn thương. Khai với công an, Vũ cho biết anh mượn ôtô đến đón người thân, gần khu vực gây tai nạn, đi chùa. Công an nghi vấn tài xế này say xỉn nên đã tiến hành đo nồng độ cồn để xác định nguyên nhân.

