Bé trai 19 tháng tuổi đầy thương tích sau 2 ngày đi học

Ngày thứ hai gửi con ở trường, chị Lan được cô giáo gọi đến đón con. Khi tới nơi, chị hốt hoảng thấy con mình bầm dập khắp cơ thể.

Ngày 2/7, Công an phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã mời một số người làm việc tại trường mầm non Sao Mai, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh (Phan Thiết) đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc một bé trai 19 tháng tuổi sau ngày thứ 2 được gửi ở đây đã bị thương tích đầy người.

Sau 2 ngày ở trường, bé Khang bị thương tích khắp mặt và cơ thể.

Chị Nguyễn Thị Diễm Lan (30 tuổi) trú tại thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, chị gửi con là Đặng Hoàng Gia Khang (19 tháng tuổi) vào trường Sao Mai từ ngày 29/6. Đến ngày 30/6 chị tiếp tục gửi con thì vào buổi trưa cùng ngày chị nhận được điện thoại từ phía nhà trường thông báo đến đón cháu Gia Khang về.

Đến trường, chị ngỡ ngàng khi thấy con mình bầm dập đầy mình, có nhiều vết thương rỉ máu. Các cô ở đây nói là các cháu đánh nhau gây thương tích, sau đó chị Lan đưa con vào Bệnh viện đa khoa An Phước điều trị vết thương. Bé Khang bị thương ở mặt, mông và bộ phận sinh dục, vết thương giống như bị móng tay véo vào rất mạnh tạo nên.

Nghi ngờ con bị hành hung, gia đình đã trình báo công an

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa An Phước, ghi là cháu Khang bị đa vết thương trầy da, vùng mặt, mông hai bên, bộ phận sinh dục. Người nhà bé Khang cho biết, nếu cháu bị thương do đánh nhau không thể đều ở hai mông, khắp mặt và bộ phận sinh dục như vậy. Ngày 1/7, gia đình cháu Khang đã báo sự việc trên cho Công an phường Phú Trinh để làm rõ sự việc.

Theo Báo Bình Thuận