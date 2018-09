Bé trai 10 tuổi bị đánh dã man vì nghi hiếp dâm

Chỉ vì nghi ngờ bé Hải làm bậy với con gái mình, Hà bắt cóc đem về nhà, đánh đập tàn nhẫn trong nhiều giờ liền.

Trước khi vụ việc này xảy ra, gia đình Lê Thanh Hà (sinh năm 1984, trú tại xã Tâ​y Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975) là hàng xóm thân thiết. Chính vì vậy, từ nhiều năm qua, mỗi khi bận không kịp đón con trai Nguyễn Hải tan học, chị Hương thường nhờ gia đình Hà đón giúp.

Sáng ngày 12/8, Hà nghe con gái là cháu Lê Thị Nguyệt (5 tuổi) kêu đau ở vùng kín. Kiểm tra, thấy con gái bị xây xát vùng kín, chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, Hà cho rằng con gái bị hiếp dâm và nghi cháu Nguyễn Hải (con trai chị Hương) là thủ phạm.

Chiều hôm đó, phát hiện cháu Nguyễn Hải đang đưa xe đạp đi sửa trên đường làng, Hà ép đưa về nhà bố mẹ vợ mình ở xóm Phú Tân (xã Tây Hiếu). Tại đây, Hà đã đánh đập cháu Hải nhiều giờ đồng hồ, dưới sự chứng kiến của bố mẹ vợ và em vợ nhằm tra khảo. Sau đó, Hà gọi điện cho chị Hương để tiếp tục “giải quyết”.

Theo các bác sĩ, cháu Hải chưa thể thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chị Nguyễn Thị Hương bức xúc: “Chiều hôm đó, tôi đang làm cỏ mía thì nhận được điện thoại của anh Hà nói: “Mày về đi, chứ tau đập thằng Hải gần chết rồi'. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với con tôi vội vàng đạp xe về. Đến nơi thấy con mình bị lột truồng ra đánh từ thắt lưng trở xuống tứa máu. Xót con nên tôi lao vào can ngăn, van xin hết lời mà không được. Anh Hà còn quay sang đánh và tát cả tôi. Hoảng sợ, tôi vội bỏ chạy ra ngoài đến báo với xóm trưởng và công an viên đến đưa tất cả mọi người đến nhà văn hóa xóm Phú Tân để lấy lời khai'.

Sau đó, chị đề nghị đưa hai đứa trẻ đi kiểm tra ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Khi các bác sĩ kết luận bé Nguyệt chỉ bị tổn thương bên ngoài, còn cháu Hải chưa có khả năng thực hiện hành vi giao cấu, lúc đó Hà im lặng bỏ về. "Con tôi mới 10 tuổi, làm sao cháu có thể thực hiện được hành vi đó. Lẽ ra, nếu có chuyện gì đi nữa thì người lớn phải nói chuyện cho rõ ràng hoặc báo với công an, đằng này anh Hà lại đánh đập con tôi tàn nhẫn”, chị Hương bức xúc.

Cũng theo chị Hương, sau khi bị anh Hà đánh đập thâm tím người, cháu Hải phải nằm điều trị tại bệnh viện một tuần. Tại bản sao bệnh án, cháu Nguyễn Hải được các bác sĩ ở đây kết luận: “Chấn thương mông, đùi, cẳng chân 2 bên, 2 bên má do bị đánh”. Điều đáng nói là sau khi kiểm tra, kết luận cho thấy cả 2 cháu đều không có dấu hiệu quan hệ tình dục với nhau, cháu Lê Thị Nguyệt chỉ tổn thương vùng kín ở phía ngoài.

Kể lại chuyện đã qua, cháu Nguyễn Hải rụt rè nói: “Bữa đó cháu đang đưa xe đạp đi sửa thì bị chú Hà ép lên xe máy đưa về nhà rồi bắt cháu cởi quần, dùng roi đánh cháu. Cháu rất sợ, xin chú đừng đánh nữa nhưng chú càng đánh mạnh hơn, chú còn bóp cổ nhấc bổng cháu lên, bắt cháu nhận là đã làm chuyện ấy với em Nguyệt”.

Chưa tìm hiểu cẩn thận, Hà đã đánh đập cháu Hải tàn nhẫn.

Đến nay, cháu Hải đã xuất viện về nhà và đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, trận đòn roi nhẫn tâm cùng với lời buộc tội cho một hành động mà tuổi của cháu chưa thể nào hình dung được đầy đủ, vẫn còn là nỗi ám ảnh không thể nào quên được. Thêm vào đó, mỗi lần đi ra khỏi nhà, lời xì xầm, bàn tán của hàng xóm láng giềng khiến cháu xấu hổ và mất tự tin.

Chị Hương tâm sự: “Hai mẹ con tôi thân cô thế cô, bố thằng Hải bỏ đi khi nó còn chưa kịp chào đời. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, đến giờ ngôi nhà dột nát cũng chưa có điều kiện sửa được. Hàng ngày, tôi ở nhà trồng rau đem đi chợ bán, rồi người ta thuê gì làm ấy, từ việc làm cỏ mía, cạo mủ cao su… miễn là có tiền nuôi con. Hơn một tháng trời kể từ ngày xảy ra chuyện, mẹ con tôi đi viện về mà anh Hà không hề qua lại, hay xin lỗi một câu. Tôi mong pháp luật giúp đỡ mẹ con tôi, xử lý hành vi bạo lực của anh Hà”.

Ông Hoàng Thanh Thục, Xóm trưởng xóm Phú Tân (xã Tây Hiếu), cho biết: “Sự việc anh Lê Thanh Hà đánh đập cháu Nguyễn Hải là có thật. Hôm xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Hương đã đến trình bày thông báo với xóm, chúng tôi đã lấy lời khai, đưa 2 cháu đi bệnh viện kiểm tra. Đây là sự việc rất tế nhị và nhạy cảm, ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của cả 2 cháu. Hành động của anh Hà là sai trái. Chúng tôi đã báo cáo sự việc cho công an giải quyết”.

Ông Phan Trung Tiến, Phó Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, cho biết: “Qua nghiên cứu hồ sơ, bệnh án, cơ quan Công an xác định không có đủ cơ sở kết luận cháu Hải có hành vi hiếp dâm trẻ em. Liên quan đến việc cháu Hải bị anh Hà hành hung gây thương tích, chúng tôi đã họp bàn với Viện kiểm sát thị xã Thái Hòa, sau khi tiến hành hòa giải không thành, cơ quan công an sẽ đưa cháu Hải giám định thương tật để có căn cứ xử lý”.

Theo Giadinh.net.vn

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.