Bé trai 10 tháng tuổi mất tích bí ẩn cùng bố

Sau khi gửi con lại cho người chồng hờ, chị Thắng nhận được tin con trai đã biến mất, nhà bị thay ổ khóa, đồ đạc cùng một số giấy tờ bị lục tung.

Đã 16 ngày qua, chị Lê Thị Hồng Thắng (sinh năm 1965, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan về việc mất tích của con trai mới gần 10 tháng tuổi.

Theo lời kể của chị Thắng, ngày 20/5, do phải về quê ở TP Sơn La để giỗ bố nên chị đã để con trai là cháu Minh (sinh năm 14/7/2013, tên thường gọi ở nhà là Nghé) ở nhà với bố là anh Phong (sinh năm 1960).

“Hôm đó khoảng 10h30 tối, tôi ra quốc lộ 6 bắt xe chạy về TP Sơn La. Trước khi đi, tôi còn dặn và hướng dẫn mẹ anh Phong cho cháu ăn như thế nào để cháu ngủ. Đến khoảng 11h30, tôi gọi về cho anh Phong bảo cháu vẫn còn chơi. Nhưng đến sáng hôm sau, khi đến TP Sơn La, tầm 5h30 tôi gọi về thì toàn bộ hai số điện thoại của anh ấy đều tắt. Quá sốt ruột, tôi gọi cho cháu Linh (sinh năm 1994), là con gái của tôi sang xem em thì nhà đã được thay bằng khóa mới, còn cháu Minh cùng mẹ con anh Phong đã biến mất”, chị Thắng kể.

Bé Minh mất tích bí ẩn cùng người cha.

Chị Thắng cho biết, năm 2010, chị quen anh Phong khi cả hai đã ly hôn. Do đồng cảm, cả hai anh chị về chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn và cháu Minh là kết quả của mối tình này. “Đời vợ trước, anh Phong đã có hai cô con gái nên anh ấy ước có đứa con trai. Vì cả hai đều đã có tuổi nên cả tôi và anh đều phải chạy chữa, điều trị rất tốn kém mới có cháu Minh. Trước khi sinh cháu, anh Phong hứa sẽ chăm sóc cho tôi nhưng khi sinh được cháu thì anh ấy mới bộc lộ là người giả dối, không để ý gì đến tôi cả. Chính vì vậy nên cuộc sống của hai chúng tôi bắt đầu xảy ra những xích mích, cãi vã, mâu thuẫn nhau", chị kể.

Gần đây, anh Phong có bảo với chị sẽ đưa mẹ về nói chuyện để đưa cháu Minh về nhà anh ấy nuôi nhưng chị không đồng ý. Do vẫn tin tưởng nên hôm về quê, chị để con lại cho anh Phong chăm cháu một ngày.

Sau khi nghe tin con trai biến mất cùng chồng hờ, chị Thắng liền bắt xe về Hà Nội ngay trong ngày. Ở nhà, cháu Linh, con gái chị Thắng đã nhờ thợ đến phá khóa để vào nhà. Theo cháu Linh, lúc vào nhà, toàn bộ đồ đạc đều đã bị lục tung, quần áo của bé Minh cũng bị mang đi hết.

Anh Nguyễn Tiến Đô, là hàng xóm của chị Thắng cho biết, khoảng 3h sáng ngày 21/5, vì nóng quá nên anh có lên tầng 2 để ngồi hóng mát. “Nhìn sang nhà chị Thắng, tôi thấy anh Phong mang đồ đạc lỉnh kỉnh bước ra khỏi nhà, vì nghĩ gia đình đi chơi nên tôi không hỏi gì. Đến sáng hôm sau, cháu Linh gọi tôi sang chứng kiến việc phá khóa thì tôi mới biết tình hình của cháu Minh”.

Anh Đô cũng là hàng xóm cùng với chị Thắng đã nhiều năm, việc anh Phong ở nhà chị Thắng anh cũng biết. “Chiều hôm chị Thắng đi Sơn La, tôi vẫn thấy cháu Minh chơi ở ngoài đường cùng với mẹ, nhưng từ hôm đó cho đến bây giờ thì tôi không thấy cháu ở nhà nữa”, anh Đô khẳng định.

Bé Minh bị mất tích đến nay đã 16 ngày. Sau khi không thể liên lạc được với anh Phong, chị Thắng đã lên cơ quan rồi đến nhà mẹ đẻ của anh Phong ở phố Nguyễn An Ninh (Hà Nội) để tìm nhưng đều không gặp được. Đồng thời, chị cũng đã viết đơn trình báo gửi lên Công an phường Phú Lãm, Công an quận Hà Đông và Công an TP Hà Nội nhưng đến nay tung tích của cháu Minh vẫn chưa có kết quả. “Sau khi gửi đơn thì công an phường Phú Lãm không có ý kiến gì, công an quận Hà Đông thì trả lời tôi không đủ chứng cứ để tố cáo anh Phong còn Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội xuống đã lấy lời khai của các cá nhân liên quan nhưng đến nay tôi cũng không biết việc tìm kiếm đến đâu. Thực sự tôi rất lo lắng, chỉ muốn các cơ quan chức năng vào cuộc sớm, xác minh con trai tôi đang ở đâu. Vì sao anh Phong lại cắt toàn bộ liên lạc với tôi cùng sự mất tích của cháu Minh?”, chị Thắng đặt câu hỏi nghi vấn.

Chị Minh tuyệt vọng vì đã 16 ngày không tìm thấy con.

Đưa ra toàn bộ giấy tờ liên quan đến cháu Minh (giấy khai sinh gốc, giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu có tên cháu Minh...), chị Thắng cho biết, việc cháu mất tích chắc chắn có sự liên đới đến anh Phong. “Trước khi đi, tôi giao con cho anh ta và mẹ. Sau đó chỉ mấy tiếng đồng hồ thì tôi nhận được thông tin cháu Minh không ở nhà, đồng thời anh ta cũng biến mất. Không thể liên lạc qua điện thoại, đến cơ quan anh ấy không cho tôi gặp, vào nhà mẹ của Phong thì bà ta không biết con tôi đâu cả. Điều đó khiến tôi khẳng định, sự mất tích của cháu Minh có sự liên quan đến Phong”, chị Thắng khẳng định.

Chị Thắng còn về nhà vợ cũ của Phong và quê của anh ta ở Nghệ An nhưng bật vô âm tín. “Cháu còn quá nhỏ, mới gần 10 tháng tuổi nên rất cần sự chăm sóc đặc biệt và hơn hết là cần bàn tay của mẹ. Giờ điều tôi mong muốn nhất là biết cháu đang ở đâu, tình trạng sức khỏe của cháu như thế nào. Mười mấy ngày nay, tôi đi tìm cháu khắp nơi, lo lắng tôi không dám ngủ, không dám ăn, tôi thực sự hoang mang và lo lắng”, chị Thắng tuyệt vọng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi