Bé sơ sinh tử vong vì bà ngoại cho ăn cháo chuối

Xót cháu gầy yếu, bà ngoại đút cháo chuối cho ăn, khiến bé 10 ngày tuổi ở Indonesia thiệt mạng.

Em bé bị chảy máu ở miệng và mũi sau khi bị bà cho ăn cháo chuối. Ảnh: The Asian Parent

Theo the Asian Parent, sự việc được Lia Imelda Siregar, nhân viên khoa cấp cứu tại một cơ sở y tế của Indonesia, chia sẻ lên tài khoản Facebook cá nhân để nhắc nhở các bậc phụ huynh thận trọng đối với chế độ ăn của trẻ sơ sinh.

Theo Lia, bà ngoại của em bé quyết định nấu cháo chuối để đút cho cháu ăn sau khi thấy bé giảm 0,5 kg trong 10 ngày sau sinh. Tuy nhiên, do hệ tiêu hóa vẫn quá non nớt nên sau khi được bà cho ăn, bé trai bị chảy máu tươi ở trực tràng. Tuy lập tức được đưa tới phòng cấp cứu nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu được bé, do lúc này máu đã phun ra từ mũi, miệng và hậu môn đứa trẻ.

"Thằng bé cứ khóc suốt. Vì thế tôi nấu cháo chuối cho nó ăn. Tôi nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì cả, vì tôi từng nấu thế cho các con ăn và chúng không sao. Tôi thực sự hối hận về những gì mình đã làm. Dù đã được bà đỡ cảnh báo trước, tôi vẫn bảo thủ không nghe lời. Thằng bé sinh ra chỉ có 1,8 kg, thế mà 10 ngày sau cân nặng chỉ còn 1,3 kg", bà ngoại hối hận kể lại, đồng thời cho hay đây là đứa cháu đầu tiên của mình.

Bài viết của Lia ngay lập tức được chia sẻ hơn 20.000 lần và nhận hơn 5.000 lượt bình luận. Phần lớn người dùng mạng bày tỏ sự xót thương, chia buồn trước cái chết của em bé.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chờ cho đến khi con em họ được 6 tháng tuổi mới cho ăn dặm. Nguyên nhân là hệ tiêu hóa của trẻ trong thời gian này chưa hoàn thiện, vì thế, sẽ rất khó để nuốt và tiêu hóa các đồ ăn cứng.

Việc cho trẻ ăn dặm, ăn thô sớm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như dị ứng, chàm bội nhiễm, tiểu đường và bệnh không dung nạp gluten. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, nguồn thức ăn tốt nhất là sữa mẹ. Nếu không có sữa mẹ, trẻ cần được cho uống sữa công thức.