Bé sơ sinh sống sót trong thùng rác

Cảnh sát Nga vừa tìm thấy một bé trai sơ sinh còn sống bị bỏ trong thùng rác tại miền bắc nước này.

Ảnh minh họa: Ria Novosti

Đại diện cảnh sát cộng hòa Komi, phía bắc nước Nga, cho biết họ nghe thấy tiếng khóc của bé trai, bị bọc trong túi nhựa, phát ra từ một thùng rác ở một khu dân cư thuộc thành phố Syktyvkar, thủ đô Komi, hôm 24/8.

Đứa bé sau đó được đội cấp cứu đưa tới môt bệnh viện địa phương. Cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra danh tính người mẹ đã bỏ rơi đứa trẻ này.

Một sự việc tương tự cũng xảy ra vào hồi đầu tuần trước. Thi thể một bé gái sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác một công viên ở thành phố Arkhangelsk, phía bắc nước Nga.

Ria Novosti đưa tin một sự việc tương tự cũng xảy ra hồi đầu tuần trước khi thi thể một bé gái sơ sinh với nhiều dấu hiệu bị đánh đập đến chết cũng được tìm thấy trong thùng rác một công viên ở thành phố Arkhangelsk, phía bắc nước Nga.

Hồi tháng 11/2011, các quan chức Nga công bố kế hoạch lắp đặt "những chiếc hộp trẻ em" để các bà mẹ giấu danh tính có thể bỏ rơi những đứa con sinh ngoài ý muốn nhằm đảm bảo an toàn cho các bé. Tổ chức từ thiện The Change One Life cho biết những chiếc hộp này đã được đặt ở 11 thành phố của Nga từ tháng 12/2011.

Hướng Dương