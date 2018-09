Bé sơ sinh sống lại trước khi bị hỏa táng

Một bé trai Trung Quốc sống lại kỳ diệu ngay trước khi được hỏa táng sau một đêm nằm trong nhà xác âm 12 độ C.

Bé An An dù tỉnh dậy nhưng khả năng sống sót là rất thấp. Ảnh: CEN

Telegraph đưa tin một nhân viên nhà tang lễ Pan'an, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, phát hiện thấy bé An An vẫn còn sống khi kéo bé ra khỏi ngăn lạnh và nghe tiếng bé bắt đầu khóc lớn. Người này lập tức liên lạc với bố An An và hoãn thủ tục hỏa táng.

An An sinh non khi mới 7 tháng tuổi hôm 8/1 tại bênh viện Nhân dân Pan'an. Theo kênh truyền hình số 6 tỉnh Chiết Giang, Lu, bố của An An, đã khăng khăng đòi bệnh viện cho con trai ra khỏi lồng kính một tuần trước thời gian yêu cầu của bác sĩ để đưa bé về ăn Tết cùng gia đình.

Hai ngày sau, mặt An An trở nên tái nhợt, khiến gia đình vội vã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 4/2, sức khỏe bé trở nên yếu đi. Bác sĩ nhi Chen Shuanghua tuyên bố cậu bé không còn thở và không có nhịp tim nữa. Sau khi bệnh viện ký giấy chứng tử, Lu bọc An An trong hai lớp vải rồi đau buồn bế con tới nhà xác bệnh viện vào 6h tối hôm đó.

Sau 15 tiếng nằm trong nhà đông lạnh xác với nhiệt độ âm 12 độ C, bé An An đã được đưa trở lại phòng cấp cứu, nơi bé được cho vào nằm trong lồng kính dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ.

"Làm bác sĩ nhi đã hơn 20 năm nay, tôi thực sự không thể hiểu tại sao điều kỳ diệu này có thể xảy ra", bác sĩ Chen nói với Epoch Times. Tuy nhiên Chen cũng khẳng định cơ hội sống sót của bé An An là rất thấp.

Yang, giám đốc bệnh viện Nhân dân, nói rằng nhân viên bệnh viện đã sai lầm khi không tuyên bố cậu bé đã chết lần thứ hai trước khi ký giấy chứng tử.

Hướng Dương