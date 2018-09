Bé sơ sinh phải nhổ răng khi mới 12 ngày tuổi

Cô bé người Anh không hề khóc khi được nha sĩ nhổ chiếc răng sơ sinh ở hàm dưới do nó bị lung lay.

Bé Isla-Rose với chiếc răng sữa ở hàm dưới. Ảnh: Apex News.



Trong khi hầu hết trẻ em sẽ bắt đầu mọc răng từ lúc 6 tháng thì trong trường hợp của cô bé người Anh Isla-Rose, điều này hoàn toàn ngược lại. Lúc mới chào đời cách đây chưa tới 2 tuần, bé Isla-Rose khiến cả gia đình bất ngờ khi có một chiếc răng cửa hoàn chỉnh ở hàm dưới.

Tuy nhiên, do chiếc răng không bám chắc vào lợi và đang có dấu hiệu lung lay, mẹ cô bé là chị Jasmin đã quyết định đưa con đi khám để xử lý chiếc răng này. Bà mẹ trẻ đến từ thành phố Plymouth, hạt Devon, chia sẻ cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải đưa con gái bé bỏng đi gặp nha sĩ sớm đến thế.

"Con bé cần phải nhổ bỏ chiếc răng đó đi vì nó đang lung lay. Con gái còn dũng cảm hơn cả tôi, nó thực sự không khóc chút nào", The Sun dẫn lời Jasmin chia sẻ.

Cô bé 12 ngày tuổi Isla-Rose là một trong số những bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Trung tâm Nha khoa The Seven Trees, nơi nha sĩ đã sử dụng kem làm tê bôi quanh lợi gần chỗ chiếc răng mọc trước khi nhổ bỏ nó do Isla-Rose còn quá bé, không thể tiêm thuốc gây tê.

Chiếc răng sữa đầu tiên của Isla-Rose sau khi được nha sĩ nhổ bỏ. Ảnh: Apex News.

Sau khi được nhổ răng thành công, nha sĩ đã tặng em một miếng dán sticker vì rất dũng cảm. Trong khi đó Jasmin, người không muốn chứng kiến con gái phải nhổ răng, thì đã rời khỏi phòng thủ thuật từ trước với đôi mắt ngấn lệ.

"Tôi phải ra ngoài vì không chịu nổi khi phải nhìn thấy công chúa nhỏ của mình bị đau. Giờ đây trông con bé thật lạ khi không còn răng nữa", Jasmin nói.

Theo Hiệp hội Nha khoa Anh, trong số 2.000 trẻ sơ sinh mới có một bé chào đời đã có răng mọc trong miệng.