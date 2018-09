Bé sơ sinh mang khối u ác tính khổng lồ

Chào đời với chiếc bụng phình to bất thường, bé gái ở An Giang vừa được các bác sĩ xác định mang khối u quái dạ dày, chiếm gần trọn ổ bụng.

Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa An Giang đến TP HCM ngay sau khi ra đời do tình trạng bụng căng trướng nghi do có khối u to. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy khối u có đường kính 12 cm chèn ruột, gan và đẩy lách xuống thấp.

Bệnh nhi sau một tuần được phẫu thuật cắt khối u. Ảnh: Thiên Chương

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khối u xuất phát làm chèn dạ dày, bao quanh thực quản đoạn gần dạ dày và lấn nhiều bộ phận trong ổ bụng.

"Trước tình trạng khối đã có dấu hiệu hoại tử, để cứu bé, chúng tôi đã quyết định mổ và sau gần 2 giờ phẫu thuật, khối u quái chứa mô xương, mô sụn và tóc đã được bóc tách khỏi dạ dày của bệnh nhi", bác sĩ Hiếu nói.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định khối u được bóc tách là loại u quái ác tính (mang tế bào ung thư). "Đây là trường hợp mắc u quái ác tính dạ dày rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Đến nay, y văn thế giới chỉ ghi nhận vài ca tương tự", bác sĩ Hiếu cho biết.

Đến chiều 14/1, sức khỏe của bé đã dần bình phục, bệnh nhi tự thở, tỉnh táo, bụng không còn trướng. Tuy nhiên do bướu ác tính có thể tái phát nên khi sức khỏe thật tốt, bệnh nhân sẽ tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu để điều trị hóa chất tiêu diệt tế bào ung thư.

Thiên Chương