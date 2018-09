Bé một tuổi chết tại nhà trẻ do nhồi máu phổi

Cơ quan pháp y kết luận cháu bé tử vong do bị bệnh nhồi máu phổi từ trước, dị vật đường thở sau đó thúc đẩy tử vong sớm hơn.

Ngày 11/9, văn bản kết quả giám định pháp y trường hợp cháu Trần Nhật Hương tử vong ngày 27/8 tại trường mầm non tư thục Thiên thần nhỏ (số 9, BT6, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đã được gửi đến gia đình. Văn bản do Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công An, Đại tá Hà Quốc Khanh ký, kết luận: "Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Trần Nhật Hương là suy hô hấp do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải”.

Anh Trần Xuân Bách, bố của cháu Hương, cho biết theo kết quả giám định, bệnh lý này có xuất phát điểm trước nhiều so với thời điểm cháu Hương bị dị vật đường thở. Việc cháu Hương bị dị vật đường thở chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn. Dị vật đường thở ở đây nhiều khả năng là do hít phải chất nôn. Còn ngoài ra, trong mẫu phủ tạng, máu, dịch dạ dày của cháu Hương không có các chất độc nào khác thường gặp.

Giấy chứng tử của bệnh viện nêu rõ cháu Hương tử vong ngoài viện.

Bên cạnh đó, kết quả giám định pháp y xác định, cháu Hương tử vong trong khoảng thời gian trong hoặc sau thời điểm tìm ven. Tức là khi đưa vào bệnh viện, cháu Hương chưa tử vong. Kết luận này mâu thuẫn với kết luận tử vong của bệnh viện đa khoa Đức Giang trước đó. Bác sĩ Nguyễn Đức Hanh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương, khẳng định cháu Hương đã được các bác sĩ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.

Gia đình cháu Trần Nhật Hương đã không đồng tình với kết quả giám định này. Anh Trần Xuân Bách cho rằng kết luận này là không chính xác, thiếu logic, thiếu tính khách quan và không nêu được diễn biến cũng như quá trình diễn biến của bệnh. Theo suy luận, diễn biến của người có tiền sử huyết khối phải có những biểu hiện khác thường, ví dụ rất đau đớn, đối với người lớn. Còn đối với trẻ con như trường hợp của cháu Hương, dù không nói được nhưng cháu cũng phải có những biểu hiện như quấy khóc, ngạt thở, không tăng cân...



Trong khi đó, cháu Hương hoàn toàn khỏe mạnh. Cân nặng tăng bình thường. Từ khi sinh ra chỉ duy nhất một lần bị sốt phát ban vào khoảng tháng 6. Và khi đó, tại phòng khám tư gần nhà, các bác sĩ cũng đã tiến hành khám tim, phổi cho cháu bé và kết luận cháu hoàn toàn bình thường. “Hơn nữa, nếu cháu có biểu hiện khác thường thì là người mẹ, chắc chắn sẽ nhận ra”, chị Đậu Thanh Thủy, mẹ bé Hương cho biết.

Để làm sáng tỏ sự việc, anh Bách cho biết, gia đình sẽ đề nghị làm giám định lại tại một cơ quan giám định y khoa khác hoặc có thể anh chị sẽ mời trực tiếp chuyên gia nước ngoài tham gia khám nghiệm lại.

Tuy nhiên, gia đình cũng mong muốn cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của các cô giáo trường mầm non Thiên Thần Nhỏ. Theo anh Bách, các giáo viên ở trường mầm non đã quá yếu kém về kinh nghiệm cũng như xử lý những tình huống khẩn cấp, nên khi xảy ra sự việc đối với cháu Hương, cô Ly phụ trách trường mầm non chỉ biết hà hơi thổi ngạt và ấn nhân trung.

“Cách sơ cứu như vậy, rất có thể sẽ tác động làm cho dị vật vào phổi nhanh hơn và vào đường thở nhanh hơn gây nên hội chứng thâm nhập, tạo nên phù phổi cấp và tạo sự nghẹt thở đột ngột, gây xung huyết ở phổi và tạo nên huyết khối ở tim”, anh Bách suy luận.



“Ngoài ra, về vấn đề băng ghi hình cũng cần phải làm rõ, bởi ngay khi trao đổi với gia đình, cô Hồng người trực tiếp cho cháu Hương ăn cho biết, lúc cho cháu ăn cháo (khoảng 7 - 8 thìa) cháu có trớ nhưng trớ rất ít. Nhưng cô Cao Khánh Ly (phụ trách nhà trường) lại phản biện ngay lại và cho rằng cháu ăn rất nhiều cháo, và khi trớ ra thành dòng, ở camera có ghi lại”, anh Bách nói.



Hiện sự việc vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra, công an quận Long Biên.

Theo VTC, Tiền Phong