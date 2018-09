Bé Kim Ngân vui vẻ trong vòng tay cha

Gương mặt bé gái 4 tuổi đã bớt biến dạng, các vết bầm dần tan, đặc biệt Ngân hay cười với anh Tố và thường đòi cha đưa đi chơi.

Ngày 17/9, bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết, tình trạng của Kim Ngân - bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh - đã khá ổn định. Tại khu vực điều trị, bé có thể đi lại, cười đùa với mọi người. Đôi mắt cô bé giờ đã có thể mở to, những vết hằn do đòn roi cũng mờ bớt.

“Lúc bé mới được đưa vào viện, đầu mềm nhũn, sưng vù, tưởng không qua khỏi. Giờ có vẻ ổn rồi nhưng nhiều lúc ngủ vẫn la lên ‘ba mẹ đừng đánh con’", chị Trang chăm sóc người nhà ở giường cạnh bên cho biết.

Anh Trần Văn Tố, người nhận là cha ruột Kim Ngân chia sẻ, bé nhận ra anh ngay lúc đầu gặp dù 7-8 tháng nay cha con bặt tin nhau. Từ đó, cô bé cứ quấn quýt cha không rời. “Xót quá, khi bé ổn định tôi sẽ mang về quê chăm sóc, không để trên này nữa. Anh trai cháu cũng đang mong tin dưới quê”, anh Tố nói.

Bé Ngân cười đùa trong vòng tay cha và mọi người.

Cũng trong sáng nay, UBND thị xã Dĩ An đã biểu dương và trao tặng 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Duy Hưng (quê Thái Bình) và Trần Thị Quế Nhàn (quê Sóc Trăng), tạm trú tại khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An vì đã có công trong việc phát hiện, đưa cháu Ngân đi cấp cứu và chăm sóc bé trong những ngày qua.

Bà Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tổng số tiền do các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cháu Ngân được 130 triệu đồng.

"Sở đã thống nhất giao toàn bộ số tiền cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An và lập tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, quản lý số tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu Ngân. Khoản tiền này sẽ được giữ tại ngân hàng cho đến khi có quyết định pháp lý chính thức từ phía cơ quan chức năng", bà Trúc cho hay.

Trước đó, chiều 12/9, Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) xảy ra cãi vã. Một số người trong khu nhà trọ đến can ngăn thì phát hiện cháu Kim Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà, khuôn mặt sưng phù, thâm tím, bị kiến bu đầy người. Thấy tình trạng nguy kịch của bé Ngân, anh Hưng và chị Nhàn đã bế cháu đi cấp cứu. Những người tốt bụng này đã tình nguyện ở lại chăm sóc cho đến khi cơ quan chức năng và người thân của Kim Ngân có mặt.

4 ngày sau Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Minh và Trang về hành vi Cố ý gây thương tích.

Video bé Kim Ngân rạng rỡ trong vòng tay cha:

Bé Kim Ngân hạnh phúc trong vòng tay cha ruột

VnExpress