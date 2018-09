Bé hai tháng tuổi 'chia tay' với phần đầu khổng lồ

Mang cái đầu siêu to bởi chứng thoát vị não màng não, bé Mjao Ydu Than ở Đăk Lăk vừa được các bác sĩ cắt đi phần thừa ở đầu.

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết ê kíp phẫu thuật gồm hai người của bệnh viện và hai chuyên gia Ngoại thần kinh Bệnh viện 115.

Bệnh nhi sau khi phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương

"Ca mổ kéo dài 4 tiếng. Chúng tôi đã nội soi các phần thoát vị, sau đó mở não để lấy hết dịch não tủy, cắt mạch mạch máu không quan trọng bảo tồn mạch máu nuôi não", ông Hiếu nói.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, sau khi cắt bỏ các phần không quan trọng, một phần não vẫn còn phình ra không thể đưa vào trong nên êkíp đã phủ da tạm để bảo vệ não. "Chúng tôi sẽ còn phải phẫu thuật ít nhất hai lần nữa để phủ màng cứng (màng sọ) cho bé", bác sĩ Hiếu nói.

Đến sáng 1/2, tình trạng sức khỏe của cậu bé người dân tộc Ê Đê đã ổn định, chiếc đầu gần giống như những trẻ bình thường. "Khối thoát vị phải nặng gần 2 kg bởi sau khi mổ bé nhẹ đi chừng đó trọng lượng", mẹ bé nói.

Chiếc đầu khổng lồ của bé trước phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương

Chào đời hồi đầu năm, bé MjaoYdu Than mang chiếc đầu to hơn 3 lần so với trẻ khác. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Than được chẩn đoán mắc chứng thoát vị não màng não. Tức họp sọ của bé có một khoảng trống khiến não và dịch não trào ra ngoài trong một chiếc túi to.

Đây là bệnh rất hiếm gặp, hiện chưa xác định được nguyên nhân gây nên. Cách duy nhất để cứu bé khỏi nhiễm trùng, tổn thương não và thuận tiện trong sinh hoạt là phẫu thuật.

Thiên Chương