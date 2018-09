Bé gái tử vong ở nhà trẻ nghi do sặc cháo

Bác sĩ cho biết, cháu bé đã tử vong trước khi vào viện và có khả năng bị sặc cháo, tuy nhiên, còn chờ kết luận pháp y.

Hai ngày sau sự việc đau lòng, trên ban thờ nhỏ mới được lập giữa phòng khách căn nhà của anh Xuân Bách và chị Thanh Thủy, di ảnh bé Trần Nhật Hương với khuôn mặt ngơ ngác khiến bất kỳ ai tới thăm đều không cầm được nước mắt. Chiếc xúc xắc nằm im lìm trong cũi gỗ đặt ở góc phòng, bộ quần áo trẻ em vắt trên thành cũi.

Di ảnh trên ban thờ bé gái Trần Nhật Hương. Ảnh: Đoàn Quý

Vợ chồng anh Bách đã làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra sự việc. Cơ quan công an sau đó đã tiến hành giám định pháp y. Công an quận Long Biên cũng đã làm việc với bệnh viện Đức Giang và trường mầm non Thiên Thần Nhỏ. Một tài liệu quan trọng giúp làm rõ sự việc là băng hình ghi lại cảnh lớp học trong ngày 27/8 cũng đã được cơ quan công an thu lại.

Tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, cửa đóng im lìm suốt buổi sáng nay. Người phụ trách của trường không nghe điện thoại, nhà trường cũng từ chối tiếp khách.

Giọng nói liên tục bị ngắt quãng vì xúc động, anh Bách kể: “Sáng hôm đó, vợ tôi đưa cháu đến trường rồi đi làm. Đến 2h chiều, vợ tôi nhận được điện thoại báo cháu đang được đưa đi cấp cứu trong Bệnh viện Đức Giang (Long Biên, Hà Nội). Khi vợ tôi tới nơi thì các bác sĩ đang cấp cứu cháu. Khoảng 40 phút sau, tôi có mặt ở bệnh viện, bác sĩ thông báo cháu đã qua đời trước khi tới bệnh viện, không còn cơ hội cứu sống. Lúc đó chân tay tôi rụng rời”.

Anh Trần Xuân Bách bên cạnh chiếc cũi của con gái. Ảnh: Quý Đoàn

Anh Bách cho biết, Nhật Hương là đứa con chung duy nhất của anh chị, vốn rất lanh lợi, khỏe mạnh. Được bạn bè giới thiệu, anh chị đã quyết định gửi bé vào trường mầm non Thiên Thần Nhỏ ở địa chỉ C9/BT6, KĐT Việt Hưng. Xem lại video bé Hương đang chơi đùa trong phòng khách, giọng anh Bách lạc đi: “Nhìn đâu trong căn nhà này tôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh con gái đang chơi đùa. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật đầu tiên của cháu, vậy mà…”

Trao đổi với phóng viên chiều 29/8, bác sĩ Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết bệnh viện tiếp nhận ca cấp cứu này, đã tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng không thành công. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để tiến hành giám định pháp y.

"Kết luận sơ bộ ban đầu cháu bé đã tử vong ngoài viện, chúng tôi nghĩ tới khả năng do sặc cháo. Nhưng kết luận cuối cùng phải chờ kết quả giám định pháp y", bác sĩ Sơn nói.

Đoàn Quý