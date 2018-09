Bé gái tím tái, suy đa cơ quan nghi do uống trà sữa

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) rạng sáng 18/1 trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bé được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, tình trạng sức khỏe rất xấu.

Bé đang được chăm sóc đặc biệt và phải thở máy. Ảnh: Thiên Chương

"Bé tím tái toàn thân, trên đường chuyển viện phải bóp bóng giúp thở, chúng tôi lập tức cho hút đàm nhớt bệnh nhân mới tỉnh lại nhưng tình trạng sức khoẻ còn rất yếu".

Cũng theo ông Phương, kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị viêm phổi nặng, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hoá. Hiện bé được cho thở máy, dùng kháng sinh và thuốc an thần.

Không thể khẳng định do loại thức ăn nhiễm khuẩn nào gây nên, tuy nhiên bác sĩ Phương xác định nguyên nhân khởi phát của bệnh là do đường tiêu hoá. "Mỗi tháng chúng tôi gặp 2-3 ca tương tự không rõ nguyên nhân, nhiều bé ăn uống bình thường vẫn bị. Tuy nhiên, nguyên nhân thường gặp là do thức ăn nhiễm khuẩn", ông Phương nói.

Trong khi đó, mẹ bé cho rằng con mình bị nôn ói sau khi uống trà sữa và nghi loại thức uống này là thủ phạm. Theo phụ huynh, sau khi uống trà sữa ở quán thì bé bị đau bụng, nôn và đi ngoài.

Bé được đưa đến một cơ sở y tế điều trị 4 ngày nhưng không khỏi nên vào bệnh viện huyện. Tại đây do tình trạng sức khỏe bé xấu đi nên tiếp tục chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện tỉnh, bé bị tổn thương thận nên bệnh viện cho lọc máu rồi chuyển tuyến trên.