Bé gái sơ sinh đẹp như thiên thần bị mẹ bỏ lại bệnh viện

Ôm bụng bầu đến bệnh viện một mình, sinh con xong, người mẹ giả vờ đi vệ sinh rồi để con ở lại.

Người bỏ con là một thai phụ 25 tuổi, sinh con lần hai. Cô nhập viện và sinh con lúc rạng sáng nay (14/3). Bé gái cân nặng 2,5kg, cơ thể lành lặn, gương mặt xinh xắn.

Vài giờ sau sinh, người mẹ giả vờ đi vệ sinh rồi không trở lại. Bé nằm một mình trong phòng hậu sinh ngủ ngon lành, rất lâu không có người thân đến bên cạnh. Xót xa trước tình cảnh em bé vừa chào đời đã bị bỏ rơi, các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Quận 2 đã cho bé bú sữa rồi chăm sóc bé.

Vài giờ sau đó, một người đàn ông xưng là bố cháu bé gọi điện đến bệnh viện cho biết do hoàn cảnh khó khăn mong bệnh viện chăm sóc và trao bé cho người khác nuôi.

Bác sĩ Nguyễn Hương Lan, phó khoa Sản, Bệnh viện quận 2, cho biết thi thoảng bệnh viện vẫn tiếp nhận một trường hợp bố mẹ lặng lẽ bỏ rơi trẻ. "Nhìn thấy các bé thật xót xa, chúng tôi chỉ còn biết cách báo ban giám đốc rồi chăm sóc bé cho thật tốt", bác sĩ Lan nói.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện, cho hay sẽ thực hiện theo đúng quy trình khi có trẻ bị bố mẹ bỏ tại bệnh viện.

Theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, bệnh viện sẽ báo về công an địa phương. Phía công an sẽ phát thông tin trên truyền hình, nếu không có người thân đến nhận, bé sẽ được chăm sóc tại bệnh viện đến khi cứng cáp thì báo lên công an để làm khai sinh rồi chuyển sang trại mồ côi.

Tại trại mồ côi, những ai muốn xin con nuôi mới có quyền làm thủ tục để nhận bé. Bệnh viện không có quyền đưa trẻ cho những người đến xin về nuôi.

Thiên Chương

Ảnh: Đào Xuân Bình