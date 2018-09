Bé gái ngủ say bên thi thể bố

Bé gái ngủ say khi người bố đã tử vong bên vũng máu, còn mẹ cũng có nhiều vết thương.

Hiện Công an quận 8 (TP HCM) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án xảy ra tại một ngôi nhà không số nằm trong hẻm số 35/11, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP HCM ngày 12/12.

Nạn nhân tử vong, đồng thời cũng bị tình nghi là hung thủ, là ông Huỳnh Khải Luận (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ trên). Nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 là vợ ông Luận, bà Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm nói trên, hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu la thất thanh tại nhà của vợ chồng ông Luận - bà Kim Anh. Người dân chạy đến thì thấy bà Kim Anh chạy từ nhà ra, người dính đầy máu và chỉ chạy được vài bước là đổ gục.

Người dân gọi điện trình báo Công an địa phương. Khi Công an có mặt thì ngôi nhà của vợ chồng ông Luận - bà Kim Anh cửa đóng chặt. Lực lượng Công an phá cửa xông vào thì phát hiện ông Luận đã tử vong trên vũng máu với nhiều vết cắt ở cổ.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ 2 con dao nhọn dính vết máu. Điều bất ngờ là tại hiện trường, Công an phát hiện bé gái gần 2 tuổi con của vợ chồng ông Luận - bà Kim Anh đang ngủ say.

Người dân đưa bà Kim Anh đi cấp cứu tại bệnh viện quận 8, sau đó bà này được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115. Bà Kim Anh được xác định là bị nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, ở khu vực bụng và đầu.

Qua những dấu vết, chứng cứ thu thập được, Công an nhận định ban đầu có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc hay một số vấn đề khác, ông Luận đã dùng dao trong nhà tấn công, toan sát hại vợ rồi sau đó tự vẫn ngay tại nhà.

Theo Pháp Luật Việt Nam