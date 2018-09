Bé gái mang mai rùa kỳ dị nhất Việt Nam

Khối bướu to kỳ dị và hiếm gặp được phát hiện trên lưng của một cô bé 10 tuổi ở Sóc Trăng.

Bé Trần Thị Ngọc Thắm nhập viện với khối bướu nằm ở phần lưng trên, màu nâu đậm, có những lỗ nhỏ và nhiều đường rãnh rộng trông như chiếc mai rùa.

Khối bướu cực hiếm gặp lần đầu phát hiện tại Việt Nam. Ảnh: Thiên Chương

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết đây là trường hợp bướu sắc tố bẩm sinh rất hiếm gặp. Thế giới chỉ mới ghi nhận một trường hợp đầu tiên, có là một bé trai người Colombia được phát hiện tình cờ. Cậu bé sau đó được đưa sang Anh để mổ.

Người mẹ cho biết khi bé sinh ra, khối bướu đã xuất hiện trên lưng nhưng chỉ to bằng bàn tay. "Càng ngày bướu càng to hơn nhưng gia đình không có tiền chữa trị. Đến nay thấy bướu quá to nên tôi liều mình đưa con đi khám", chị Thạch Thị Đa Ni cho biết.

Bướu có đường kính hơn 20 cm. Ảnh: Thiên Chương

Bệnh nhi sẽ được phẫu thuật trong tuần sau. Do bướu quá lớn nên các bác sĩ sẽ tiến hành lấy da đùi của bé để ghép da và che khoảng trống của bướu để lại.

"Khả năng tái phát vẫn có thể xảy ra, chính vì thế chúng tôi sẽ cố gắng lấy trọn khối bướu. Các bướu nhỏ vệ tinh cũng sẽ được đốt bỏ. Với loại bướu này khả năng bị ác tính sẽ dễ xảy ra nếu không mổ sớm", bác sĩ Hiếu cho biết.

Thiên Chương