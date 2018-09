Bé gái có tim trồi ra màng bụng

Quả tim của bé không nằm trên lồng ngực mà chui xuống bụng và phình ra ngoài theo từng nhịp thở.

Sáng 24/8, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 16 tháng tuổi có trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Quả tim và các bộ phận khác được chứa trong một lớp da mỏng, phập phồng qua màng bụng theo từng nhịp đập của tim.

Bệnh nhi sinh năm 2013 tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương được phát hiện bị bệnh tim từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, bé được chuyển đến khoa hồi sức của một bệnh viện nhi. Sau một thời gian điều trị, bé được cho về nhà và tái khám tại bệnh viện này. Tuy nhiên, bé lớn chậm hơn nhiều so với bình thường, cơ thể tím tái ngày càng nhiều, có khối phồng to ở ngực và bụng.

Được một chương trình từ thiện phát hiện, cuối tháng 6 bé được đưa đến Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM khám với chẩn đoán tim chỉ có một buồng tống máu khiến máu lên phổi không đủ.

"Ngoài ra chúng tôi còn ghi nhận bé bị khuyết xương ức và thành bụng làm tim và các cơ quan trong bụng lộ ra ngoài bụng nên việc điều trị cho bé dự kiến rất phức tạp”, một bác sĩ cho biết.

Sau nhiều lần hội chẩn, các chuyên gia thuộc chuyên khoa phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật nhi, tiêu hoá và gây mê hồi sức đã quyết định tiến hành chỉnh sửa các tổn thương tim và đưa tim từ bụng lên lồng ngực.

"Chúng tôi đã phải trải qua 2 đợt phẫu thuật khá cam go nhưng may mắn mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đến nay, tim của bé đã được đưa vào lồng ngực, thành ngực và thành bụng cũng được tái tạo màng ngăn cách để các bộ phận không xâm lấn vị trí của nhau", một bác sĩ nói.

Đến sáng 24/8, kết quả kiểm tra sau mổ cho thấy sức khỏe của bé đã hồi phục hoàn toàn. Các chỉ số huyết động cho thấy quả tim hoạt động tốt, bệnh nhi sắc diện hồng hào chứ không còn tím đen như khi mới đến viện.

Đây là trường hợp bệnh lý rất hiếm gặp. Thế giới đến nay chỉ ghi nhận 150 trường hợp tim nằm ngoài lồng ngực được bao bọc bởi lớp da mỏng. Các bệnh nhân này có thể gặp tổn thương và tử vong bất cứ lúc nào. Riêng trường hợp vừa được điều trị là ca đầu tiên ở Việt Nam được phẫu thuật thành công.

Thiên Chương