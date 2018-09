Bé gái chết thảm dưới bánh container khi về quê ăn Tết

Chứng kiến cảnh con gái bị xe cán, cha mẹ bé gái gào khóc thảm thiết, hàng trăm người không cầm được nước mắt.

Xe máy chở nhiều đồ đạc và quà Tết. Ảnh: An Nhơn

8h45 ngày 27/1, bà Huỳnh Thị Nga, chở cháu gái Lê Thúy Vy, 8 tuổi bằng xe máy từ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, về quê Tiền Giang ăn Tết. Đến chân cầu An Sương, quận 12, TP HCM, xe máy va chạm với xe container do tài xế Trần Đình Chiến, 31 tuổi lái, khiến hai bà cháu ngã nhào. Bé gái bị bánh ôtô cán chết tại chỗ, người bà văng ra ngoài nên thoát nạn.

Tại hiện trường, quà Tết trên xe máy của bà Như gồm bia, nước ngọt, bánh kẹo... văng tứ tung. Cha mẹ cùng người thân của cháu bé sau khi nhận tin dữ đã có mặt, gào khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh đau lòng những ngày cuối năm, người đi đường và công an làm hiện trường cũng rơi nước mắt.

Hai vợ chồng khóc ngất khi đứa con duy nhất đã bị xe tải cán chết. Ảnh: An Nhơn

Người thân cho biết, hai vợ chồng làm công nhân ở Bình Dương và Vy là đứa con duy nhất. Do con háo hức về quê đón Tết sớm trong khi hai vợ chồng chưa được nghỉ làm nên đã nhờ bà ngoại chở cháu về trước.

Cảnh sát giao thông quận 12 đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Một xe cứu hộ được điều đến để nâng container, đưa thi thể bé gái ra ngoài.

