Bé gái bỗng dưng bị phình to mạch máu trên mặt

Chỉ sau vài tháng phát bệnh, gương mặt của bé gái 9 tuổi ở TP HCM nổi đầy mạch máu và tạo thành hai túi bướu to hai bên cằm.

Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu và Can thiệp đột quỵ, Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (TP HCM) cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kêu đau đớn và gương mặt bị biến dạng. "Chúng tôi đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi", mẹ bé nói.

Nghi ngờ khả năng bé mắc chứng bệnh lý mạch máu, các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán hình ảnh và xác định đây là trường hợp dị dạng mạch máu vùng mặt phức tạp. Nguyên nhân khiến mạch máu phình to và tạo thành túi bướu là do tình trạng mạch máu bị tắc.

Trước ca bệnh khó, các bác sĩ đã hội chẩn và đi đến quyết định phẫu thuật để can thiệp các mạch máu bị hỏng bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Kết quả, sau hai giờ điều trị, bệnh nhân dần tỉnh táo và được chuyển sang phòng hồi sức.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch hội Can thiệp thần kinh TP HCM cho biết, kỹ thuật điều trị bệnh mạch máu bằng phương pháp can thiệp nội mạch sử dụng hệ thống máy chuyên dụng hoàn toàn mới. So với các phương pháp cũ, cách làm này giúp việc can thiệp để sữa chữa các hỏng hóc mạch máu nhanh gọn và chính xác hơn.

Đối với những dạng bệnh tương tự trường hợp trên, theo bác sĩ Cường, nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn đến tình trạng mạch máu nổi đầy mặt gây mất thẩm mỹ. Ngoài ra, các mạch máu có thể sẽ xâm lấn các mạch máu khác ở não, gây xuất huyết dẫn đến động kinh hoặc có thể gây tử vong.

Thiên Chương