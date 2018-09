Bé gái bị ung thư võng mạc khiến mắt lồi lớn

Bệnh lý ác tính khiến mắt trái của bé gái 16 tháng tuổi ở Lâm Đồng bị lồi hoàn toàn khỏi hốc mắt.

Mẹ bé cho biết chỉ vài ngày sau khi chào đời, mắt bé đã bắt đầu sưng đỏ và từ đó to dần. "Khi cháu được 3 tháng tuổi, mắt bắt đầu nhô ra ngoài và đến nay thì toàn bộ mắt gần như đã đưa hết ra ngoài", người mẹ nói.

Căn bệnh ác tính khiến mắt bé cứ bị lồi dần ra. Ảnh: P.A.K

Gia đình thuộc diện khó khăn, dù đã được chẩn đoán ung thư nguyên bào võng mạc nhưng không có tiền chữa trị nên phụ huynh đành để con ở nhà chịu cảnh đau đớn. "May mắn chúng tôi được một nhóm người đi làm từ thiện phát hiện và có ý giúp đỡ", bố bé cho biết.

Tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (TP HCM), bệnh nhi một lần nữa được xác định mắc ung thư nguyên bào võng mạc - một bệnh mắt ác tính nguy hiểm gây phá huỷ chức năng thị giác của mắt bị bệnh mà còn có thể đe doạ đến tính mạng của bệnh nhân.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ Tịch Hội Can Thiệp Thần Kinh TP HCM, do điều trị muộn, bé đã bị lâm vào tình trạng tăng sinh mạch máu, mắt bên phải do bị ảnh hưởng cũng đã giảm thị lực và cách duy nhất để cứu bé là phẫu thuật.

"Ca mổ dự kiến gặp rất nhiều khó khăn bởi tình trạng chảy máu ồ ạt trong quá trình cắt bỏ khối u và nạo vét nhãn cầu có thể xảy ra do động mạch máu mắt xuất phát từ sâu trong não", ông Cường nói.

Sau khi được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã lần lượt hóa trị toàn thân cho bé, bơm thuốc để phục hồi thị lực cho mắt phải, cắt động mạch bơm máu cho mắt trái để tránh tình trạng xuất huyết ồ ạt khi mổ.

Các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ khối u mắt, tuy nhiên bé phải chấp nhận bị mất luôn mắt bên trái. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật điều trị u nguyên bào võng mạc.

Đến sáng 10/7, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, tuy nhiên bệnh nhi vẫn còn phải nằm viện để được chăm sóc và theo dõi sức khỏe sau mổ.

Theo thống kê của Mỹ cứ 15.000 đến 30.000 trẻ sinh ra thì có một trẻ bị ung thư nguyên bào võng mạc. Tại Việt Nam, bệnh lý này thi thoảng cũng khiến các bé phải nhập viện sau vài tháng chào đời.

