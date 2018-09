Bé gái bị mẹ đẻ tưới xăng đốt đang nhiễm trùng máu

Vừa qua cơn sốc bỏng, Linh tiếp tục sốt li bì vì cơn sốc nhiễm trùng. Đây là giai đoạn nguy hiểm có thể khiến bệnh nhân tử vong.

Bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, Nguyễn Thị Kim Linh qua sốc bỏng nhưng lại vào giai đoạn nhiễm trùng máu. Bé sốt liên tục, giai đoạn này nếu gặp vi trùng nguy hiểm thì có thể sốc nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng.

Bé Linh vẫn chưa qua cơn nguy kịch cho sốc nhiễm trùng. Ảnh: Thiên Chương

Sáng 31/8, sau gần một tuần nhập viện, bé Linh vẫn còn mê man, thi thoảng bệnh nhân mở mắt nhăn mặt kêu đau đớn, hay nói chuyện vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tiếp xúc với chuyên gia tâm lý, bé cho biết không muốn nói gì về người mẹ đẻ đã châm xăng đốt mình.

Theo bác sĩ, hiện tiên lượng khá dè dặt, công việc trước mắt là tiếp tục điều trị chống nhiễm trùng. Chi phí mỗi ngày tương đương 4 triệu đồng chưa kể đến cắt lọc vết thương. Về dinh dưỡng, Linh vừa được nuôi ăn qua tĩnh mạch vừa dùng kèm thức ăn. Các chỉ số tuần hoàn, hô hấp tạm ổn nhưng ăn hay bị ói.



"Nếu qua được sốc nhiễm trùng, bé vẫn có thể bị di chứng sẹo, mặt, tay và chân. Di chứng khớp có thể gây co rút, mặt có thể gây co kéo và sẹo lồi. Cho đến lúc này tay phải chưa biết có giữ được ngón hay không do đang diễn tiến hoại tử", bác sĩ Thúy cho biết.



Cũng theo bác sĩ Thúy, việc tập vật lý trị liệu đang được tính đến để chống co kéo và giảm chức năng vận động. Tuy nhiên giai đoạn sốc nhiễm trùng có thể kéo dài cho đến lúc da lành. Hiện chưa thể nói được bé qua nguy kịch.

Túc trực nuôi cháu tại bệnh viện, người cô ruột của Linh cho biết, bé hay khóc và tỏ ra khó chịu khi được nhắc tới mẹ. Cô bé ăn rất ít, thường xuyên kêu đau. "Tôi vừa mong cháu bình an, vừa lo chi phí điều trị vì mỗi ngày chi phí lên đến vài triệu đồng". Người cô cũng cho biết may mắn từ ngày nhập viện có được một số mạnh thường quân vào giúp nhưng chỉ ngại bé còn phải nằm viện lâu.

Sự việc xảy ra chiều ngày 24/8. Cũng như bao ngày khác, bé Linh đi bán vé số về nhưng lại giao tiền cho chủ đại lý thiếu vài trăm nghìn đồng do bán không hết vé. Tức giận, người mẹ bảo em gái của Linh (10 tuổi) đi mua một lít xăng về, tưới lên người Linh rồi châm lửa đốt.

Khi bị cháy, Linh chạy theo ôm mẹ cầu cứu khiến người đàn bà 33 tuổi bị bỏng nhẹ ở lưng. Linh được hàng xóm đến cứu, đưa đến bệnh viện ở huyện Bắc Bình, Bình Thuận, rồi chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị bỏng nặng 38% cơ thể, trong đó mặt, tay, chân, đặc biệt là các ngón bàn tay phải có nguy cơ bị tháo khớp do bỏng gây hoại tử.

Sau khi ra tay đốt con, bá Nguyễn Thị Kim Vy bị công an giám sát, người phụ nữ tỏ ra hối hận và cho biết chỉ tính hù dọa. Chồng qua đời do tai nạn giao thông vài tháng trước, bà Vy sống với ba đứa con, trong đó Linh 12 tuổi mỗi ngày phải đi bán vé số, anh trai của Linh 14 tuổi đi chăn bò, cô em gái 10 tuổi đang đi học.

Thiên Chương