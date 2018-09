Bé gái bị bạn mới quen trói tay, hiếp dâm dã man

Quen Long qua sóng phát thanh, Thanh đồng ý đi chơi và bị tên này hiếp dâm rồi đâm trọng thương để bịt đầu mối.

Sau gần một tháng điều tra, công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Long (17 tuổi) ngụ xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Trước đó, tối 2/1, người dân sống gần hồ Sông Quao (Hàm Thuận Bắc) phát hiện một bé gái bị đâm trọng thương, trói ngược tay chạy đến nhà dân kêu cứu. Anh Võ Văn Khoa (sinh năm 1987, ngụ tổ 1, thôn Phú Thái, nhà gần hồ) cho biết, anh là người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh kể: “Lúc đó, tôi mở cổng cho người nhà đi làm về. Bất ngờ một bé gái người đầy vết máu khô lết thết đi vào, hai tay còn bị trói quặt đằng sau bằng dây buộc giày. Thấy có người, cô bé kêu: 'Cứu con với', rồi khuỵu xuống”.

Khu vực hồ Sông Quao nghi là hiện trường vụ việc.

Anh Khoa cùng người nhà nhanh chóng chạy đến đỡ nạn nhân. Cô bé mang tất chân nhưng chỉ còn một bên giày. Áo sơ mi sọc caro, quần jeans còn dính nhiều vết máu khô và bùn đất. Nạn nhân thều thào cho biết tên Thanh (15 tuổi, trú tại ở phường Đức Long (TP Phan Thiết) và đọc số điện thoại của người nhà. Sau đó, cô bé liên tục ôm bụng kêu đau.

Nhiều vết thương được tìm thấy trên người nạn nhân: vết bầm, hai vết thương hở ở vùng bụng gần hông trái, một vết thương hở dài 3 - 4cm, vết còn lại rách 2 - 3cm. Nửa tiếng sau khi nhận tin, gia đình nạn nhân gồm 3 người (mẹ, anh, chị) đến yêu cầu được đưa con đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh và báo công an.

Bác sĩ Lê Văn Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, nạn nhân Thanh được đưa vào viện với triệu chứng tinh thần hoảng loạn, trên người nhiều vết trầy xước, bầm tụ máu. Cổ có một vết lằn nghi bị siết cổ bằng dây. Vết thương nguy hiểm nhất là hai vết đâm vùng bụng trái, gây thủng dạ dày. Nạn nhân nhập viện điều trị kịp thời nên tình trạng sức khoẻ dần ổn định.

Khi tỉnh táo, Thanh kể lại, trong một lần giao lưu yêu cầu bài hát trên sóng phát thanh, cô bé quen với một thanh niên tên Long qua điện thoại. Ngày 2/1, Long gọi điện thoại rủ cô đi chơi và dùng xe máy chở đến hồ Sông Quao tham quan. Tại đây, Long nảy sinh ý định hiếp dâm nên dùng sợi dây dù trói tay Thanh lại và dùng dao khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, sợ cô bé báo cho gia đình nên Long dùng chiếc áo sơ mi đang mặc xoắn tay áo lại thành sợi dây siết cổ nạn nhân cho đến khi không còn cử động. Long tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng rồi lấy chiếc điện thoại di động của cô bé và lên xe máy chạy về nhà. Rất may mắn sau nhiều giờ đồng hồ bất tỉnh, Thanh tỉnh dậy rồi bò vào nhà dân gần đó kêu cứu.

Ngày 21/1, sau quá trình điều tra, công an đã bắt khẩn cấp hung thủ Long. Đại diện Công an xã cho biết: “Khu vực hồ là nơi người dân thường tụ tập tham quan, vui chơi vào những ngày lễ, ngày cuối tuần vì thoáng mát. Vẫn thường xảy ra các vụ gây rối an ninh trật tự giữa các nhóm thanh niên, nhưng mức độ và tính chất không lớn.

Theo Pháp Luật TP HCM, Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi