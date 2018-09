Bé gái bị 10 viên đạn súng tự chế xuyên vai

Cậu bé 14 tuổi nghịch khẩu súng tự chế của những người thợ săn gửi, khiến súng nã đạn vào người cô em gái 6 tuổi.

Tai nạn xảy ra tại gia đình chị Quách Thị Ninh, ở tỉnh Đăk Nông khi hai vợ chồng anh chị đi vắng chỉ có hai đứa trẻ ở nhà. May mắn những viên đạn chế chỉ là những viên bi tròn, to bằng đầu đũa và chỉ trúng vào bả vai chứ không xuyên tới chỗ hiểm.

Chị Ninh cho biết, tai nạn xảy ra khi hai anh em trông nhà cho bố mẹ đi làm. "Lúc đó trong nhà có hai cây súng săn tự chế của hai người khách quen gửi. Chúng tôi quên căn dặn nên bé lớn nghịch súng và bị cướp cò khi em gái đang ở gần", bà mẹ cho biết.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), những người tiếp nhận cấp cứu cho biết, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu bả vai bên phải, kiểm tra cho thấy bệnh nhi bị đứt động mạch và dây thần kinh cánh tay do các viên đạn xuyên phá.

Đến chiều 2/7, bé đã được nối mạch máu, nối dây thần kinh và lấy 7 viên đạn ra khỏi bả vai. Bệnh nhi hiện tỉnh táo nhưng tay vẫn chưa cử động được.

Theo các sĩ, chức năng vận động của cánh tay bị thương chỉ có thể được đánh giá sau 6 tháng điều trị. Nhiều khả năng bé có thể bị di chứng và chỉ có thể cử động được 80% so với các bé khác. Bệnh nhi vẫn phải nằm viện để được theo dõi hậu phẫu.

Đây không phải là lần đầu các bệnh viện nhi tại TP HCM tiếp nhận tai nạn do trẻ nghịch súng. Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa Ngoại tổng hợp, cũng từng cứu bé trai bị viêm phúc mạc, thủng ruột do các viên đạn xuyên thấu. Việc phẫu thuật kéo dài gần 9 tiếng. 4 viên đạn chì to bằng viên bi xe đạp đã được lấy ra khỏi người của bé. Số còn lại nằm trong ruột non, ruột già dự kiến sẽ được mổ trong những lần tiếp theo.

Gia đình cho biết, cây súng tự chế do bố bé trai dùng để đi bắn chim. Đạn là những viên bi xe đạp nhỏ bằng đầu đũa, khi bắn 10 viên sẽ thoát khỏi nòng cùng lúc và túa ra thành chùm. Hôm đó cả nhà đi vắng chỉ có 2 anh em bé trai ở nhà, có thể hai đứa trẻ đã lấy súng nghịch và không may bị cướp cò.

