Bé gái 5 tháng tuổi hoãn mổ để cứu chị

Chuẩn bị lên bàn mổ vì suy tim, bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi buộc phải nhường cho chị ruột 2 tuổi mổ trước vì cô chị đột ngột lên cơn đau tim.

Tai họa ập đến gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Châu ở Long An khiến cả bác sĩ thuộc êkíp phẫu thuật tim Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) một phen bối rối bởi mọi thứ đã sẵn sàng cho ca mổ của Ngọc Nhi thì chị ruột của bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch phải mổ cấp cứu.

Cô em 5 tháng tuổi phải nhường phòng mổ lại cho chị (ảnh nhỏ) cùng nguy kịch vì bệnh tim. Ảnh: Thiên Chương

Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó nhóm phẫu thuật tim, cho biết bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi, 5 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy tim, sốt, tím tái. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhi thông liên thất lỗ lớn kèm hẹp van động mạch chủ.



"Phẫu thuật là cách duy nhất để cứu bé nhưng khi bệnh nhi chuẩn bị lên bàn mổ vào ngày 21/10 thì đúng ngày này, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, chị ruột của bé nhập viện. Trong tình huống khẩn, chúng tôi buộc phải dừng ca mổ của Nhi lại để mổ cho Thảo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình huống này", bác sĩ Tuấn nói.

Theo bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, phó khoa Tim mạch, người phụ trách chính trong việc phẫu thuật, sau khi bàn bạc và thống nhất, bệnh nhân lập tức được thay đổi, bé chị được đưa vào bàn mổ trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó bé em được đưa ra khu tiền phẫu và được chăm sóc đặc biệt.

Trên bàn mổ, bé Thảo được phát hiện mắc chứng thiểu sản toàn bộ tim bên phải, đây một trong những biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh phức tạp có thể dẫn đến tử vong. Ca phẫu thuật lập tức được tiến hành và may mắn chỉ vài giờ sau mổ, sức khỏe của bé chị đã cải thiện đáng kể.

"Điều đáng mừng hơn là sau khi nhường cho chị mổ trước, sức khỏe của bé em đã không quá xấu như trước đó. Ngày 28/10, cô em được đưa vào phòng mổ và ca phẫu thuật hoàn toàn suôn sẻ. Đến sáng nay, sức khỏe của cả hai chị em đã ổn định", một bác sĩ trong êkíp cho biết sáng 30/10.

Các bác sĩ cho biết rất hiếm khi cả hai chị em ruột cùng mắc bệnh tim bẩm sinh và trường hợp cả hai cùng lên cơn nguy kịch là cực hiếm. "Không có bằng chứng để nói cả hai bị tim bẩm sinh là do yếu tố di truyền. Cũng không thể trách do người mẹ. Theo chúng tôi, tim bẩm sinh chỉ là tai nạn nhưng chẳng may nó lại đến 2 lần trong một gia đình", một bác sĩ nói.

Theo lời chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (26 tuổi), mẹ của hai bé, gia đình của chị và ông xã không có ai bị bệnh tim, bản thân chị cũng không vướng các yếu tố nguy cơ khiến thai nhi bị dị tật như hút thuốc, uống rượu hay nhiễm các loại virus trong thai kỳ.

Thiên Chương