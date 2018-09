Bé gái 4 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi kẻ bắt cóc

Hung thủ đã dùng băng keo dán miệng cháu bé, bỏ vào bao bố rồi mang đến rẫy mía. Lợi dụng sơ hở đó, cháu bé 4 tuổi đã tự giải thoát và chạy về nhà.

Tối 6/8, Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết đang tiến hành điều tra vụ một cháu bé nghi bị bắt cóc, tống tiền. Bước đầu, công an đã khoanh vùng và xác định được nghi can là một người đàn ông.

Theo đại tá Bình, trưa cùng ngày, ông Huỳnh Quang Mẫn (ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) trình báo với công an cho biết lúc hơn 10h ngày 6/8, con gái ông là cháu Huỳnh Kim Sen (4 tuổi) khi đang chơi nhà hàng xóm bỗng dưng bị mất tích.

Đến 10h30 cùng ngày, vợ ông Mẫn là bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đang ở TP HCM nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ với nội dung: “Con của vợ chồng bà nằm trong tay tui. Vợ chồng bà không muốn mất con thì phải đưa tôi một tỷ đồng. Nếu gia đình bà báo công an thì phải gánh chịu hậu quả”. Nghe vậy, bà Mỹ hoảng sợ, ngất xỉu.

Lát sau, người đàn ông trên tiếp tục gọi vào điện thoại của bà Mỹ. Lúc này, cháu của bà nghe máy. Khi biết bà đang ở TP HCM, số máy lạ trên nhắn tin vào máy bà với nội dung: “Một lần nữa, tôi báo cho ông bà biết là không được báo công an”.

Đến hơn 13h30 cùng ngày, cháu Sen đột nhiên về nhà trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, trên người có nhiều vết xước. Sau khi được chăm sóc bình phục, cháu chỉ dẫn người thân đến nơi bị bắt cóc, cách nhà vài trăm mét.

Cháu Sen kể lại là bị một người đàn ông bắt, dán miệng bằng băng keo rồi bỏ vào bao. Tại hiện trường, ông Mẫn tìm thấy một cái bao, đôi dép, băng keo.

Theo đại tá Bình, công an huyện Sơn Hòa đã tổ chức trinh sát, khoanh vùng hung thủ và đã thu một số tang vật của vụ bắt cóc.

Đại tá Bình cho biết thêm, theo lời khai ban đầu của cháu Sen, sau khi tên bắt cóc dùng băng keo dán miệng, bỏ vào bao bố mang vào rẫy mía để ở đó rồi bỏ đi nơi khác, cháu đã tự giải thoát và chạy về nhà. “Chúng tôi đã xác định được nghi can và việc điều tra đang tiến triển tốt”, đại tá Bình nói.

Hiện cháu Sen đã được đưa đi khám sức khỏe và đã ổn định.

Theo Người Lao Động

* Tên các nhân vật đã thay đổi