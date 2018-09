Bé gái 4 tuổi trốn khỏi bọn bắt cóc như thế nào

Bị trói trong bao tải, Ngọc quẫy đạp, rút được một chân rồi cong chân đạp gỡ băng keo tay, mắt… sau đó bò đi tìm nhà dân, xin nước uống.

Ngày 7/8, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi) và Lương Anh Hào (20 tuổi, cùng ở xã Suối Bạc, Sơn Hòa) - 2 nghi phạm trong vụ bắt cóc bé gái Ngọc (4 tuổi, ở Suối Bạc) vào ngày 6/8. Tuy nhiên, do chưa đủ 16 tuổi nên công an đã cho gia đình bảo lãnh Dũng để phục vụ điều tra.

Hào và Dũng khai nhận cách đây hơn 10 ngày, cả 2 đã bàn bạc, lên kế hoạch và mua các dụng cụ như băng keo, bao tải để bắt cóc bé Ngọc đòi tiền chuộc vì nghĩ gia đình em có cửa hàng tạp hóa lớn, sẽ nhiều tiền…

Bé Ngọc kể lại sự việc với người thân. Ảnh: Thiên Lý.

Anh trai Ngọc là Huỳnh Tiền (16 tuổi) kể, khoảng 10h ngày 6/8 đưa Thảo sang nhà Dũng (ở gần nhà và học chung lớp) chơi. Sau đó, Tiền về nhà lấy cơm cho em ăn, 15 phút sau quay lại thì thấy em gái đã biến mất còn Dũng vẫn ở nhà.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ bé Ngọc, cho hay lúc đó đang khám bệnh ở TP HCM thì nhận cuộc điện thoại gọi của một thanh niên: “Gia đình bà phải đưa ngay cho chúng tôi 1 tỷ đồng. Nếu không, con bé sẽ chết!”. Tiếp đó là tin nhắn vào máy bà Loan: “Tui nhắc ông bà một lần nữa, không được báo công an, không được cho người nào biết”.

"Lúc đó tôi bàng hoàng, vội vàng gọi điện và chuyển tin nhắn về cho gia đình. Sau đó tôi gần như ngất đi và bà được mọi người đưa ra bến xe để về nhà ngay", bà Loan kể.

Ông Huỳnh Quang Đông, cha bé Ngọc, cho biết, sau khi báo cáo chính quyền xã, ông cùng mọi người đổ xô đi tìm con gái nhưng các manh mối đều bặt tăm. "Số tiền 1 tỷ đồng là quá lớn đối với gia đình tôi nhưng vì con tôi đã chạy đi vay mượn để chuộc con".

Rẫy mía nơi bé Ngọc bị trói bỏ trong bao. Ảnh: Thiên Lý.

Tuy nhiên, 4 giờ sau, bé Ngọc đã tự về được làng, vào nhà hàng xóm xin uống nước trong tình trạng mình mẩy bê bết, đi xiêu vẹo.

Ngọc cho biết, sau khi anh Tiền về, Dũng dắt cháu ra phía rẫy sau nhà… Tiếp đó, một người dùng bao tải chụp trên đầu cháu từ phía sau. "Họ đưa con vào một trại rẫy, rồi dùng băng keo lớn để dán quấn tay, chân và miệng con rồi bỏ cháu giữa rẫy mía… Con quẫy đạp, rút được một chân rồi cong chân đạp gỡ băng keo tay, mắt… rồi bò đi để tìm nhà, xin nước uống…”, bé Ngọc kể lại.

Hiện trường nơi bé Ngọc bị trói bỏ trong bao ở cách khu dân cư khoảng 2 km, đường sá gập ghềnh, lầy lội. Có thể cả Hào và Dũng đều không tin Ngọc có thể thoát thân sau khi bị trói nên đã bỏ về nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Bệnh viện địa phương kết luận, cháu chỉ bị một số vết trầy xước và mệt mỏi, hoảng loạn. Hiện, sức khỏe bé Ngọc đã ổn định. Công an địa phương đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Thiên Lý