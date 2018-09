Bé gái 15 tuổi rơi từ tầng 26 may mắn sống sót

Một cô bé ở Colombia sống sót thần kỳ sau khi bị rơi từ tầng 26 xuống trong lúc cố bỏ trốn khỏi nhóm người bắt cóc.

Tòa nhà nơi nạn nhân bị ngã từ trên tầng 26 xuống. Ảnh: Mirror

Cô bé tuổi teen bị gãy một bên xương vai, dập phổi và gan, gãy xương chậu và xây xước khắp người nhưng may mắn là tính mạng không bị nguy hiểm.

Cảnh sát tin rằng cô bé đã đã cố gắng bỏ trốn khỏi một nhóm tội phạm và cố tình nhảy qua cửa sổ hoặc không may bị ngã trong lúc giằng co để bỏ chạy. Theo Mirror, sự việc xảy ra ở tòa nhà thuộc thành phố Cartagena, bờ biển phía bắc Colombia, và nạn nhân đã may mắn rơi xuống bể bơi bên dưới.

Các bác sĩ cho biết hiện bệnh nhân "đã ổn định và tỉnh táo". Cô bé sẽ được tiến hành phẫu thuật sau khi sức khỏe ổn định hẳn.

Bố cô bé cho biết con gái ông sống cùng anh trai trong thành phố. Ông tin rằng trong khi người anh đi ra ngoài chơi thì cô bé đã bị nhóm người trên dùng vũ lực bắt cóc, chuốc thuốc mê rồi đưa đến tòa nhà này.

"Chúng tôi rất hài lòng với tiến trình hồi phục của bệnh nhân", đại diện bệnh viện cho biết. Hiện tại, bé gái đang phục hồi sức khỏe trong bệnh viện nhi Napoleón Franco Pareja-La Casa del Niño.

Trong khi đó, cảnh sát xác nhận đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Hướng Dương