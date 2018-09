Bé gái 14 tuổi trèo tường vào 'quan hệ' với người yêu

Bị bắt khi đang trèo vào khu trọ lúc nửa đêm, Hải đành phải thừa nhận mục đích trèo vào là để gặp bạn trai.

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP Đà Nẵng) vừa bắt được Nguyễn Duy Phương (trú tại đường Lê Thị Tính, phường An Khê, Đà Nẵng) khi tên này đang tìm cách trốn nã trên địa bàn Quảng Trị và bàn giao về cho Công an Thanh Khê. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Duy Phương về tội Giao cấu với trẻ em hồi đầu tháng 8.

Theo điều tra ban đầu, Phương sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hải Lăng (Quảng Trị) nhưng từ nhỏ đã ham chơi, không chịu học hành. Gia đình gửi Phương vào Đà Nẵng đi ở nhờ. Không chịu tu chí làm ăn, Phương tiếp tục theo chúng bạn chơi bời.

Phương vừa bị bắt sau gần nửa tháng lẩn trốn lệnh truy nã.

Tại đây, Phương để ý cô bé Nguyễn Trần Hải. Mới 14 tuổi, nhưng nhìn Hải khá phổng phao. Phương nảy ý định tán tỉnh và nhanh chóng “tán đổ” được cô bé. Hơn một năm, cả hai thường xuyên gặp gỡ, quan hệ với nhau, nhưng hai bên gia đình không phát hiện.

Sự việc vỡ lở vào một đêm cuối tháng 4. Như mọi lần, Hải leo tường rào vào khu trọ của Phương để quan hệ tình dục. Người dân phát giác, tưởng trộm lên dẫn cô bé đến công an phường làm rõ.

Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi trèo tường của mình không phải để trộm mà là để “vui vẻ” với nhau và thật lòng yêu nhau. Căn cứ lời khai của cặp đôi này và kết quả xét nghiệm tại Trung tâm giám định pháp y Đà Nẵng, Cơ quan Công an quận Thanh Khê đã đủ yếu tố để khởi tố Phương về tội Giao cấu với trẻ em.

Lợi dụng việc cho tại ngoại để chờ khởi tố, Phương đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Hết vào Đồng Nai, Phương dạt sang Bình Phước, rồi vào tận TP HCM để trốn nã. Nghĩ không an toàn, Phương lại tìm cách về quê Quảng Trị, ở nhờ một người bạn của mẹ.

Sau nhiều lần lăn lội, tìm kiếm tung tích, ngày 21/8, các tổ trinh sát bắt gọn Phương tại Quảng Trị.

Theo Tiền Phong

*Tên nạn nhân đã được thay đổi